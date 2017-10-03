Суд вынес приговор екатеринбуржцу, похитившему у знакомых более 13 миллионов рублей

Жертвами мужчины стали 15 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

В Екатеринбурге Кировский районный суд вынес приговор мужчине, который похитил у своих знакомых 13,2 миллиона рублей.

С июля 2002 года мужчина предлагал своим знакомым приобрести в Германии машины по цене, более низкой, чем в России, и доставить их в Екатеринбург. Он также предлагал инвестировать в его бизнес, обещая вернуть средства после продажи машин в уральской столице. Однако мужчина заранее не планировал возвращать деньги знакомым.

Получив деньги, он скрывался от своих жертв. От действий екатеринбуржца пострадали 15 человек, а сумма ущерба превысила 13,2 миллиона рублей.

Суд признал мужчину виновным по статье "Мошенничество в особо крупном размере" и приговорил его к девяти годам колонии общего режима.

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