Туристы из Екатеринбурга застряли на Кипре на полтора дня из-за задержки рейса

Самолет должен был вылететь из Ларнаки еще днем 3 октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

Екатеринбуржцы не могут вылететь с Кипра домой из-за задержки рейса авиакомпании "Россия". Самолет должен был вылететь из Ларнаки еще днем 3 октября.

Туристы прошли регистрацию и таможню в аэропорту, когда им объявили о задержке рейса. Вылет откладывали трижды, а затем отвезли пассажиров в отель другого города, Ай-Анапа, сообщает Znak.com. Среди туристов оказалась сотрудница факультета журналистики УрФУ Любовь Третьякова. Она рассказала, что в гостиницу туристов отвезли два автобуса, однако места нашлись для пассажиров только одного из них, куда увезли остальных, она не знает.

Утром 4 октября туристов вернули в аэропорт, однако когда именно состоится вылет, им не сообщает ни авиакомпания, ни туроператор "Библио Глобус". Представители принимающей стороны общались с туристами лишь раз, когда раздавали талоны на питание.

По данным онлайн-табло Кольцово, самолет должен вылететь в Екатеринбург в 21.00.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!