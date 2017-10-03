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Туристы из Екатеринбурга застряли на Кипре на полтора дня из-за задержки рейса

Туристы из Екатеринбурга застряли на Кипре на полтора дня из-за задержки рейса
16+
Фото: wikipedia.org
Самолет должен был вылететь из Ларнаки еще днем 3 октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

Екатеринбуржцы не могут вылететь с Кипра домой из-за задержки рейса авиакомпании "Россия". Самолет должен был вылететь из Ларнаки еще днем 3 октября.
 
Туристы прошли регистрацию и таможню в аэропорту, когда им объявили о задержке рейса. Вылет откладывали трижды, а затем отвезли пассажиров в отель другого города, Ай-Анапа, сообщает Znak.com. Среди туристов оказалась сотрудница факультета журналистики УрФУ Любовь Третьякова. Она рассказала, что в гостиницу туристов отвезли два автобуса, однако места нашлись для пассажиров только одного из них, куда увезли остальных, она не знает.
 
Утром 4 октября туристов вернули в аэропорт, однако когда именно состоится вылет, им не сообщает ни авиакомпания, ни туроператор "Библио Глобус". Представители принимающей стороны общались с туристами лишь раз, когда раздавали талоны на питание.
  • По данным онлайн-табло Кольцово, самолет должен вылететь в Екатеринбург в 21.00.

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Маша Шмурыгина, 04.10.2017, 17:58
Тэги: Самолет, Туризм
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