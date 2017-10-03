Ученые РАН прогнозируют суровую зиму в России

Специалисты заявили о наступлении 35-летнего холодного цикла.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

Академик РАН Владимир Мельников сообщил о возвращении в регионы России суровых зим середины прошлого века, передает ТАСС. Причиной этого стало Солнце.

По словам специалиста, начался цикл похолодания, вызванный тем, что активность Солнца снижается, несмотря на мощные вспышки. В середине XX века в России наблюдался холодный цикл, аналогичный возвращается сейчас в российские регионы. Его длительность, по подсчетам ученых, достигнет 35 лет.

При этом ученые отмечают, что даже если грядущая зима будет суровой, она не побьет многолетние рекорды.

Напомним, в начале сентября на Солнце произошла серия мощных вспышек, включая самую сильную вспышку на последние 12 лет. Спустя несколько дней Землю охватила мощная магнитная буря. Кроме этого, в Европе и Америке наблюдались перебои со связью и работой радио, а в Свердловской области наблюдали полярное сияние, вызванное солнечными вспышками.

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