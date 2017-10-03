Наверх
"Четвертый канал" Екатеринбурга попрощался с телезрителями
08:40, сегодня
В Екатеринбург прилетел потомок Николая II
08:14, сегодня
Городок чекистов из Екатеринбурга будет бороться за место в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
21:15, 03.10.2017
Нужны девушки: в Екатеринбурге пройдут съемки клипа для украинского певца Ивана Дорна
20:33, 03.10.2017
ВТБ признан лучшим банком по содействию инициативе "Один Пояс – Один Путь" в Центральной и Восточной Европе
В Свердловской области будут судить криминальный дуэт, воровавший с надгробий таблички
19:33, 03.10.2017
В Нижнем Тагиле в вентиляции многоквартирного дома нашли труп
19:26, 03.10.20172
За выходные рабочие укрепили часть опор Макаровского моста
19:03, 03.10.2017
ВТБ24 и Уральская палата недвижимости заключат соглашение на "Forum 100+ Russia"
Ненужные и теплые вещи предлагают приносить в Ново-Тихвинский женский монастырь
18:46, 03.10.2017
В Екатеринбурге к ЧМ-2018 ликвидируют все нелегальные торговые точки
18:20, 03.10.2017
Во время матчей в Екатеринбурге въезд в район Центрального стадиона будет только по пропускам
18:00, 03.10.20171
Клиенты Группы ВТБ открыли сезонные вклады на 5 млрд рублей
Хватит фотографии и комментария: в Екатеринбурге запустили мобильное приложение для жалоб на убитые дороги
17:49, 03.10.20171
На улицы Екатеринбурга высыпали 38 тонн противогололедных смесей
17:41, 03.10.2017
Свердловский Роспотребнадзор рассказал туристам, как отказаться от билетов "Вим-авиа" и вернуть деньги
16:47, 03.10.2017
ВТБ Капитал стал лауреатом премии Russia PE Awards
Свердловчанина убило током из-за водителя КамАЗа
16:42, 03.10.2017
ВТБ выдал кредит ведущему производителю газетной бумаги в России
16:36, 03.10.2017
В Свердловской области открыли горячую линию по гриппу и ОРВИ
16:11, 03.10.2017
Обеспечение доступа к общему имуществу – обязанность собственников
Власти Екатеринбурга отдадут церкви два здания
15:33, 03.10.20172
Ельцин Центр отказал пранкерам Вовану и Лексусу в предоставлении места для презентации книги
15:09, 03.10.20173
ВТБ расширяет сотрудничество с ОАО "НГК "Славнефть"
14:35, 03.10.2017
Опыт Среднего Урала по капремонту вошел в число лучших практик России
На трассе в Свердловской области бесправный водитель Datsun устроил аварию с КАМАЗом: его пассажирка попала в больницу
14:30, 03.10.2017
В Екатеринбурге пройдет пикет в поддержку Навального
14:23, 03.10.2017
Площадь пожара – 300 "квадратов": в Екатеринбурге загорелся жилой дом
14:23, 03.10.2017
Группа ВТБ запустила сервис дистанционного одобрения лимита на банковские гарантии
В Екатеринбурге из-за утреннего снегопада произошло 35 аварий
14:12, 03.10.2017
Глава минтранса Свердловской области: "Снег 3 октября – необычно для региона, но весь асфальт мы уже положили"
13:59, 03.10.20172
В Екатеринбурге пенсионерку зажало между дверями автобуса: она выпала, когда заходила в салон
13:22, 03.10.2017
ВТБ24 объявил конкурс на лучшие частные инвестиции
100+ Forum Russia в Екатеринбурге соберет мировых звезд архитектуры
13:05, 03.10.2017
В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД будут штрафовать водителей за отсутствие знака "Ш"
12:54, 03.10.2017
В Свердловской области запустили горячую линию по уборке снега
12:42, 03.10.2017
Дети и обучение иностранным языкам
Названы марки машин, которые в этом году чаще всего покупали екатеринбуржцы
12:20, 03.10.2017
Дело екатеринбургского поджигателя детских веранд передали в суд
12:08, 03.10.2017
В Свердловской области оштрафовали водителя на 200 тысяч за взятку инспекторам ГИБДД
11:34, 03.10.2017
Екатеринбургский сторонник Навального объявил голодовку в спецприемнике
10:57, 03.10.20171
Рано утром на Вторчермете горела очередная иномарка
10:50, 03.10.2017
Администрация Екатеринбурга подаст в суд на поджигателя "Космоса"
10:22, 03.10.2017
Екатеринбург встал в километровые пробки из-за снегопада
09:40, 03.10.2017
В Екатеринбурге изменился маршрут временного автобуса № 7
09:13, 03.10.2017
Около 99% жилых домов Екатеринбурга получили отопление
08:50, 03.10.2017
Зима пришла: Екатеринбург замело снегом
08:06, 03.10.2017
По следам Гоголя: в Екатеринбурге представили премьеру спектакля Лифанова "Э!..."
20:27, 02.10.2017
В Нижнем Тагиле на уроке в бассейне погиб мальчик
20:05, 02.10.2017
Из-за ремонта труб полторы тысячи жителей Верх-Исетского района все еще сидят без отопления
19:48, 02.10.2017
Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени
19:43, 02.10.2017
Александр Якоб рассказал о судьбе телебашни в Екатеринбурге
19:00, 02.10.20172
В Екатеринбурге две девочки выпали из окна
18:59, 02.10.2017
В Екатеринбурге начнут судить Виталия Сиволапа, обвиняемого в убийстве пристава
18:45, 02.10.2017
Группа ВТБ запустила акцию для состоятельных клиентов
18:43, 02.10.2017
Пострадавший от пожара ККТ "Космос" в Екатеринбурге покажет "Матильду"
18:12, 02.10.20171
Стала известна тема ледового городка в Екатеринбурге в этом году
18:10, 02.10.20173
"Автомобилист" одержал волевую победу над "Адмиралом"
17:26, 02.10.2017
Будущее состоит из квадратов, линий и абстракций: в музее ИЗО на Воеводина открылась выставка русского авангарда
16:57, 02.10.2017
Свердловские гаишники попросили начинающих водителей не садиться за руль из-за снега
16:47, 02.10.2017

В Екатеринбург прилетел потомок Николая II

В Екатеринбург прилетел потомок Николая II
16+
Фото: "Мемориал Романовых"
Он прибыл на Урал, чтобы изучить историю рода Романовых.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

Накануне, 3 октября, в Екатеринбург из США прилетел пятиюродный внучатый племянник Николая II.  Ростислав Романов. Он пробудет в уральской столице до 6 октября и прибыл по приглашению общества "Мемориал Романовых в Екатеринбурге"

Визит молодого Романова связан с изучением рода царской семьи. Ростислав уже приезжал в Екатеринбург на Царские дни в 2014 году, а впервые посетил Россию в 1998 году во время захоронения останков семьи Николая II.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 04.10.2017, 08:14
Тэги: Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Погода ГИБДД ДТП Храм святой Екатерины Личное Ошибки врачей Школа Ловец покемонов Политика Еда ЗАГС Музыка Семья Недвижимость Свердловской области СМИ Необычное Скорая помощь Спорт Искусство Хэллоуин-2015 Фото Происшествия Интернет Убийство Ирины Вахрушевой Отдых МЧС Опрос Скандал с Новиковым Жизнь в городе Доска позора Новый год Отключение света Уралмаш, Эльмаш Знаменитости Рецензия Корь Авто Медицина В Екатеринбурге -40 градусов ЖКХ Свердловской области Экономия Расписание Голодовка в колонии ЧМ-2018 Эксклюзив Дорожные воины Новости Расстрел Мода ИГИЛ Строительство Транспорт Скандалы История Екатеринбурга Мотоциклы Слухи Крушение самолета под Ростовом Производство Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Горячее Мировые новости Смерть Истории 9 мая Туризм Катастрофа Екатеринбуржцы в разных странах Ту 154 Ельцин-центр Высокие технологии Приговор Лошагину Афиша Растения Новости дня Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Взрыв Обрушение крыши на Калинина Шоу-бизнес Женщины Культура Бэби-боксы Взятки Хоккей Репортаж Новости России Позитив Парковки Красота Сибирская язва Дети Война ритуальных агентств Расстрел на Депутатской 9 мая Секс Снос монастыря на Качканаре Интервью Дом-2 Мультимедиа Статистика Кризис и санкции Баскетбол Экономика Самолет Минобороны упал в Якутии Рейтинг Суд Пожар Грипп в Екатеринбурге Самолет Выставки Недвижимость Грипп Розыск Горящие авто ВУЗ Приостановка полетов в Египет Военный репортаж Финансы Животные Мистика Транспортная реформа Лайфхак Пусть говорят Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Гололед Видео Религия Биатлон Убийство в Рахмангулово Здоровье Футбол Деньги Дороги Волейбол Мужчины В Египте разбился самолет с российскими туристами Конкурсы Тест Бизнес Криминал Образование Путин Общественный транспорт Кто заработал Коллекторы Развлечения Отношения Дело Пьянкова ЖКХ Студенты История успеха Психология

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru