В Екатеринбург прилетел потомок Николая II

Он прибыл на Урал, чтобы изучить историю рода Романовых.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

Накануне, 3 октября, в Екатеринбург из США прилетел пятиюродный внучатый племянник Николая II. Ростислав Романов. Он пробудет в уральской столице до 6 октября и прибыл по приглашению общества "Мемориал Романовых в Екатеринбурге"

Визит молодого Романова связан с изучением рода царской семьи. Ростислав уже приезжал в Екатеринбург на Царские дни в 2014 году, а впервые посетил Россию в 1998 году во время захоронения останков семьи Николая II.

Добавим, что недавно в Екатеринбурге предложили восстановить дом Ипатьева, в котором была расстреляна последняя царская семья.

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