В Екатеринбурге улучшилось качество водопроводной воды

Специалисты связывают это с похолоданием.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

В Екатеринбурге специалисты "Водоканала" фиксируют улучшение качества водопроводной воды.

Каждый день в городе отбираются более 2,5 тысяч проб питьевой воды, которые специалисты проверяют по 80 показателям. В сентябре лидером по качеству водопроводной воды стал Кировский район, где водородный показатель оказался самым низким. В этом же районе зафиксирован самый низкий уровень загрязнения воды органическими элементами и самый низкий уровень марганца.

По сравнению с августом качество воды улучшилось во всех районах Екатеринбурга, что связано с понижением температуры воздуха. Это влияет на развитие фитопланктона, который, в свою очередь, оказывает влияние на качество исходной воды.