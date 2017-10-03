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В Екатеринбурге водителя маршрутки лишили прав: подробности инцидента с бабушкой, которую зажало дверями

В Екатеринбурге водителя маршрутки лишили прав: подробности инцидента с бабушкой, которую зажало дверями
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Мужчина за рулем "Богдана" протащил пожилую женщину несколько метров на подножке автобуса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

Суд лишил прав водителя маршрутки, который зажал женщину между дверями и уехал с места ЧП, рассказали 4 октября в Управлении ГИБДД по Свердловской области. 
 
Во вторник, 3 октября, в суде Верх-Исетского района 33-летний водитель автобуса "Богдан" был признан виновным в совершении правонарушения по статье "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП". В итоге его лишили водительских прав на один год.
 
Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает, что за оставление места ДТП водителям грозит лишение права управления на срок от года до полутора или административный арест на срок до 15 суток.

– Водителю в случае ДТП, где участники получили травмы, необходимо вызвать на место происшествия скорую помощь и сообщить в полицию, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном или доставить на своем транспорте в ближайшую больницу, а затем возвратиться к месту ЧП, – уточнили в ГИБДД.

  • Инцидент произошел днем 2 октября на остановке "Медгородок". 33-летний водитель автобуса "Богдан" 070 маршрута во время движения зажал дверями пожилую женщину, которая не успела выйти из салона. При этом он еще протащил ее за собой около 5 метров. Потом он открыл двери, а пенсионерка упала.
  • Об инциденте водитель в полицию не сообщил, оставив пассажирке денег на такси, а сам поехал по маршруту. Позже 85-летняя пассажирка, которая получила травмы, обратилась в больницу. 
  • Сотрудники Госавтоинспекции разыскали и задержали водителя автобуса. В отношении него был составлен административный протокол.
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Марина Подкорытова, 04.10.2017, 17:31
Тэги: Общественный транспорт, Дороги, Происшествия
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