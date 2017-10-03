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В Екатеринбурге задержали иностранку, которая торговала людьми

В Екатеринбурге задержали иностранку, которая торговала людьми
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Женщину подозревают также в заказном убийстве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

В Екатеринбурге полиция задержала гражданку Узбекистана, которая находилась в международном розыске по подозрению в торговле людьми, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
 
Женщину задержали на железнодорожном вокзале Екатеринбурга еще 23 сентября, однако об этом стало известно только сейчас.

- Согласно материалам экстрадиционной проверки в период с 2012 по 2013 годы обвиняемая, находясь в г. Батуми Республики Грузия, под угрозой физической расправы принудила нескольких соотечественниц к оказанию за деньги услуг интимного характера, - сообщили в ведомстве.

При этом одну из девушек по заказу подозреваемой убил киллер, чтобы замести следы другого преступления.
  • Женщину объявили в международный розыск. Сейчас она находится под стражей, решается вопрос о выдаче женщины запрашивающей стороне.
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Маша Шмурыгина, 04.10.2017, 15:59
Тэги: Происшествия
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