В Екатеринбурге задержали иностранку, которая торговала людьми

Женщину подозревают также в заказном убийстве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

В Екатеринбурге полиция задержала гражданку Узбекистана, которая находилась в международном розыске по подозрению в торговле людьми, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Женщину задержали на железнодорожном вокзале Екатеринбурга еще 23 сентября, однако об этом стало известно только сейчас.

- Согласно материалам экстрадиционной проверки в период с 2012 по 2013 годы обвиняемая, находясь в г. Батуми Республики Грузия, под угрозой физической расправы принудила нескольких соотечественниц к оказанию за деньги услуг интимного характера, - сообщили в ведомстве.

При этом одну из девушек по заказу подозреваемой убил киллер, чтобы замести следы другого преступления.