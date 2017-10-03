В Свердловской области потратят 900 миллионов рублей на благоустройство дворов

Это коснется порядка 20 муниципалитетов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области приступило к рассмотрению заявок от муниципалитетов на участие в проекте "Формирование комфортной городской среды" на 2018 – 2022 годы. Об этом сообщает департамент информационной политики.

Сейчас на получение господдержки претендуют Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Сухой Лог, Кировград, Баженовское и Обуховское сельские поселения, городской поселок Верхние Серги, Гаринский, Верхнесалдинский городские округа, Кировград, Заречный, Нижняя Салда и ряд других территорий.

В рамках проекта будет осуществятся комплексное благоустройство 99 дворовых и 34 общественных территорий. Из областного и федерального бюджетов на это выделят свыше 900 миллионов рублей.

В целом к 2022 году в муниципалитетах области планируют благоустроить не менее 40% дворов и 60% общественно значимых территорий.

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