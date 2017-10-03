В Свердловской области собрали 92% зерновых культур

Уборка урожая продолжается, несмотря на непогоду. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017 Несмотря на ухудшение погоды в Свердловской области продолжается сбор урожая. По информации департамента информационной политики, на данный момент собрано 92% зерновых культур, что составляет 755 тысяч тонн. – Уборочная кампания в регионе продолжается. Выпавший снег и минусовые температуры усложнили уборку, но полевые работы не прекращаются. Информации о порче урожая из-за заморозков не поступало. По прогнозам синоптиков, к концу недели установится плюсовая температура и мы надеемся, что удастся собрать урожай без потерь, – заявил и.о. министра АПК области Дмитрий Дегтярев. Также в регионе собрано 31,3 центнера кормов на одно животное, при плане – 30 центнеров.

Более 90% от плана собрано картофеля, в то время как на хранение заложено 215 тысяч тонн клубней, по плану собрать – 218 тысяч тонн.

Отмечается, что с полей региона убран 61% урожая овощей. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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, 04.10.2017, 09:34

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 04.10.2017, 09:34Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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