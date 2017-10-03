Вместо покупки нового Nissan X-Trail отдал деньги дочери: судебные приставы нашли способ повлиять на должника

А также припугнули алиментщика арестом его собственности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

Житель Каменск-Уральского вместо покупки нового автомобиля выплатил все алименты своей дочери, сообщает служба судебных приставов.

По данным ведомства, дело о выплате алиментов находилось в производстве с 2014 года. Мужчина не уклонялся от выплат семье, но делал их нерегулярно, суммами от четырех до девяти тысяч рублей. В какой-то момент должник решил купить себе новую машину: приобрести Nissan X-Trail улучшенной комплектации взамен уже имеющегося. Однако эти действия были запрещены судебным приставом-исполнителем. Кроме того, приставы припугнули должника тем, что могут наложить арест на старую машину.

В сентябре 2017 года судебный пристав пригласил "на беседу" самого должника и его экс-супругу. Примирения сторон не последовало, однако сумма алиментов мужчиной была выплачена полностью и составила 200 тысяч рублей.

Так как долги были все уплечены, экс-должник остался при своем автомобиле.

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