Жители Екатеринбурга увидят, как звезда Альдебаран «сыграет в прятки» с Луной

Полное покрытие звезды спутником произойдет утром 6 ноября. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.11.2017 В ближайший понедельник жители Екатеринбурга смогут увидеть в небе, как одна из самых ярких звезд небосклона Альдебаран "сыграет в прятки" с Луной. фото: планетарий Stellarium – 6 ноября с 7.10 до 8.04 произойдет покрытие Луной звезды Альдебаран. Интересно наблюдать покрытие и открытие звезды, – цитирует Е1 инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева. Увидеть, как спутник земли закрывает в небе звезду, можно будет в западной части неба низко над горизонтом. Лучше всего за этим наблюдать в телескоп. Напомним, что 30 октября екатеринбуржцы могли наблюдать в небе астероид Ирида. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 04.11.2017, 10:18

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 04.11.2017, 10:18Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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