Жители Екатеринбурга увидят, как звезда Альдебаран «сыграет в прятки» с Луной

Полное покрытие звезды спутником произойдет утром 6 ноября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.11.2017
В ближайший понедельник жители Екатеринбурга смогут увидеть в небе, как одна из самых ярких звезд небосклона Альдебаран "сыграет в прятки" с Луной.
фото: планетарий Stellarium
– 6 ноября с 7.10 до 8.04 произойдет покрытие Луной звезды Альдебаран. Интересно наблюдать покрытие и открытие звезды, – цитирует Е1 инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева.
Увидеть, как спутник земли закрывает в небе звезду, можно будет в западной части неба низко над горизонтом. Лучше всего за этим наблюдать в телескоп.
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Напомним, что 30 октября екатеринбуржцы могли наблюдать в небе астероид Ирида.
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