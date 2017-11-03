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Куйвашев поздравил нового генконсула Киргизии в Екатеринбурге

Куйвашев поздравил нового генконсула Киргизии в Екатеринбурге
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Фото: департамент информационной политики
Глава региона обсудил с дипломатом ряд вопросов сотрудничества.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.11.2017

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с новым Генеральным консулом Республики Киргизия в Екатеринбурге Бообеком Салимжановым, сообщает департамент информационной политики.

Глава региона поздравил дипломата с назначением на должность, 15-летием со дня открытия на Урале киргизской дипломатической миссии и обсудил с ним ряд вопросов сотрудничества.

– Свердловская область - это мощный промышленный регион с высоким уровнем деловой культуры. Сегодня он имеет все возможности стать настоящим лидером среди других субъектов Российской Федерации. Россия и Киргизия сегодня укрепляют свои отношения, что крайне положительно влияет на народы двух стран, – сказал дипломат.

  • Отмечается, что по итогам первого полугодия 2017 года товарооборот Свердловской области и Киргизии составил 32 миллиона долларов.
  • При этом экспорт вырос на 36% и превысил сумму в 20 миллионов долларов.

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Олег Галимов, 04.11.2017, 10:40
Тэги: Политика
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