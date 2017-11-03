Никита Михалков вновь раскритиковал Ельцин Центр

Поводом для очередной нападки стало интервью директора музея Дины Сорокиной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.11.2017

Режиссер Никита Михалков вновь обрушился со шквалом критики на Ельцин Центр, а точнее на директора музея Дину Сорокину.

Новые обвинения прозвучали в последнем выпуске программы Михалкова "Бесогон", которая выходит в эфир на телеканале "Россия 24".

Поводом для очередной нападки стало интервью Сорокиной "Голосу Америки", в котором директор музея рассказала о проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться, в тот числе и о скандале с Михалковым.

– Главное, наверное, это скандал с нашим главным оппонентом Никитой Михалковым. Он продолжает держаться в новостях. Выпуски направленных против нас передач включены в золотую коллекцию михалковской программы "Бесогон", их продолжают повторять. Тем самым продолжают подогревать ненависть к нам, - заявила Сорокина "Голосу Америки".

В свою очередь режиссер заявил в эфире федерального телеканала, что Сорокина не имеет представления о современной жизни в России и то, что открывавший Ельцин Центр Владимир Путин не догадывается, чем занимается президентский центр.

- Что значит "продолжает держаться в новостях"? Что это значит? Пора заткнуть рот? А как же та свобода за которую борется Дина Сорокина? – возмущенно сказал Михалков.

Напомним, что до этого Михалков обвинял Ельцин Центр в пагубном влиянии на детей.

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