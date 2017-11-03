Путин поздравил свердловчан с Днем народного единства

Из-за того, что праздник выпал на субботу, россиян ждет дополнительный выходной. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.11.2017 Президент России Владимир Путин направил в губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву поздравительную телеграмму с Днем народного единства, сообщает департамент информационной политики. – Патриотизм, гражданственность, уважение к истории Отечества, ответственность за его судьбу на протяжении многих веков скрепляли наш народ, помогали ему преодолевать испытания, созидать великую державу. И приверженность этим непреходящим ценностям и идеалам делает нас сильнее, придает уверенность во всех начинаниях - во имя успехов и благополучия России, - говорится в послании президента. Поздравления в адрес главы региона также направили премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. Напомним, что в этом году День народного единства выпал на субботу, поэтому россиян ждет дополнительный выходной 6 ноября. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 04.11.2017, 14:43

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 04.11.2017, 14:43Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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