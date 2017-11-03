Путин поздравил свердловчан с Днем народного единства

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.11.2017
Президент России Владимир Путин направил в губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву поздравительную телеграмму с Днем народного единства, сообщает департамент информационной политики.
– Патриотизм, гражданственность, уважение к истории Отечества, ответственность за его судьбу на протяжении многих веков скрепляли наш народ, помогали ему преодолевать испытания, созидать великую державу. И приверженность этим непреходящим ценностям и идеалам делает нас сильнее, придает уверенность во всех начинаниях - во имя успехов и благополучия России, - говорится в послании президента.
Поздравления в адрес главы региона также направили премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.
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Напомним, что в этом году День народного единства выпал на субботу, поэтому россиян ждет дополнительный выходной 6 ноября.
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