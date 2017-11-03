Наверх
В Екатеринбурге несколько домов остались без тепла, электричества и горячей воды
15:30, сегодня
Путин поздравил свердловчан с Днем народного единства
14:43, сегодня1
"Нас обыграл один игрок": БК "Урал" уступил на выезде "Химкам"
13:57, сегодня
В Екатеринбурге открыли стрельбу на детской площадке
13:17, сегодня
Группа ВТБ внедряет селфи-аутентификацию в офисах розничной сети
В Екатеринбурге начался праздничный крестный ход
12:47, сегодня
В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo насмерть сбил женщину
12:20, сегодня
В России прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны
11:30, сегодня2
В Свердловской области запустят экологическую акцию "Сдай батарейку – сохрани окружающий мир!"
Никита Михалков вновь раскритиковал Ельцин Центр
11:12, сегодня2
Куйвашев поздравил нового генконсула Киргизии в Екатеринбурге
10:40, сегодня
Жители Екатеринбурга увидят, как звезда Альдебаран "сыграет в прятки" с Луной
10:18, сегодня
ВТБ повысил ставки по сезонному вкладу "Громкая выгода"
Ради строительства ЕКАД под Екатеринбургом снесут 19 дач
20:50, 03.11.2017
В России станет сложнее взять ипотеку
20:19, 03.11.2017
В ноябре "Екарту" можно будет пополнить в 60 банкоматах по Екатеринбургу
19:15, 03.11.2017
В Екатеринбурге пройдет IV Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech
В Нижнем Тагиле беременная пассажирка маршрутки попала в больницу после столкновения "Газели" с иномаркой
18:46, 03.11.2017
В Свердловской области сбежавшего заключенного поймали пьяным за рулем
18:35, 03.11.2017
Роспотребнадзор оштрафовал медцентр на Химмаше за нарушения санитарных норм
18:34, 03.11.2017
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в УрФО превысил 200 млрд рублей
Ущерб – более полутора миллионов: в Екатеринбурге вынесли приговор кредитному мошеннику
18:16, 03.11.2017
Владимир Путин присвоил главному синоптику Свердловской области звание заслуженного метеоролога России
17:49, 03.11.2017
В Свердловской области осудили парня, убившего хозяина покусавшей его собаки
17:37, 03.11.2017
В Екатеринбурге состоится IV Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech
Город стоит: пятнадцать аварий парализовали движение в Екатеринбурге
17:13, 03.11.20172
Завтра в Екатеринбурге откроют площадь перед Дворцом молодежи
16:19, 03.11.2017
За 9 месяцев 2017 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 10,32% годовых
15:41, 03.11.2017
Ледовый городок на площади 1905 года будет работать до 21 января: в администрации раскрыли все тайны строительства
15:27, 03.11.20172
"В клубе всегда были хорошие игроки": главный тренер "Урала" поделился мнением о команде и ЧМ-2018
15:00, 03.11.2017
Во всем мире сообщают о сбое WhatsApp
14:51, 03.11.2017
В Свердловской области начались масштабные проверки предприятий с долгами по зарплате
14:48, 03.11.2017
Жителю Екатеринбурга два года неправильно начисляли пенсию
14:35, 03.11.20171
Клиенты Группы ВТБ проведут ноябрьские праздники в России
13:55, 03.11.2017
За один день в Екатеринбурге под колеса машин попали три пешехода
13:46, 03.11.2017
Мужчинам, укравшим автомат у скульптуры десантника в Академическом, грозит до восьми лет
13:26, 03.11.2017
В Екатеринбурге мигрант задушил мойщицу посуды ради украшений и телефона
13:12, 03.11.2017
Автобус Екатеринбург – Нижний Тагил врезался в грузовик: три пассажира в больнице
12:55, 03.11.2017
Ледовый городок Екатеринбурга будет посвящен трем темам
12:28, 03.11.2017
Ежедневный обзор ВТБ: Евро-доллар не отреагировал на заседание ФРС, зато фунт обвалился после заседания Банка Англии
12:06, 03.11.2017
В Екатеринбурге откроется отделение движения Михаила Ходорковского
11:55, 03.11.2017
Защитника Лошагина лишили адвокатского статуса
11:48, 03.11.20171
В России увеличат размер больничных и декретных
11:22, 03.11.2017
В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-сотрудник станции переливания крови
10:58, 03.11.2017
Пристрой с кафе Lamadjo скоро снесут: лепешки можно будет покупать в бывшем ТЦ Mondial около "Гринвича"
10:35, 03.11.2017
В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали почти 30 человек
09:50, 03.11.2017
Консульство США в Екатеринбурге возобновило выдачу виз
09:15, 03.11.2017
Выходные в Екатеринбурге с 4 по 5 ноября: Танец драконов, испытание джунглями и Мыльные выкрутасы
09:00, 03.11.2017
Екатеринбург украсят к Новому году до декабря
08:55, 03.11.2017
Екатеринбургский театр оперы и балета получил 15 номинаций на премию "Золотая маска"
08:39, 03.11.2017
Ночные заморозки и сильный ветер: прогноз погоды на длинные выходные в Екатеринбурге
08:18, 03.11.2017
Свердловчанка отдала 2,5 миллиона рублей за снятие проклятия
21:02, 02.11.20171
Буддистов из общины на горе Качканар признали сектантами
20:27, 02.11.2017
Россияне назвали порогом бедности доход в 20 тысяч рублей
19:55, 02.11.20171
Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал, как обезопасить себя от гриппа этой зимой
19:20, 02.11.2017
В Нижнем Тагиле у воспитанников детсада из-за сырости завелись споры грибка в горле
18:44, 02.11.2017
Областное правительство списало долги Ельцин Центру
18:22, 02.11.2017

Путин поздравил свердловчан с Днем народного единства

Путин поздравил свердловчан с Днем народного единства
16+
Фото: kremlin.ru
Из-за того, что праздник выпал на субботу, россиян ждет дополнительный выходной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.11.2017

Президент России Владимир Путин направил в губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву поздравительную телеграмму с Днем народного единства, сообщает департамент информационной политики.

– Патриотизм, гражданственность, уважение к истории Отечества, ответственность за его судьбу на протяжении многих веков скрепляли наш народ, помогали ему преодолевать испытания, созидать великую державу. И приверженность этим непреходящим ценностям и идеалам делает нас сильнее, придает уверенность во всех начинаниях - во имя успехов и благополучия России, - говорится в послании президента.

Поздравления в адрес главы региона также направили премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 04.11.2017, 14:43
Тэги: Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Илья Резник04 ноября 2017, 15:19
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
0
0
Согласны с автором?

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Позитив Рецензия Необычное Культура Самолет Строительство Хэллоуин-2015 Погода Кризис и санкции Снос монастыря на Качканаре Голодовка в колонии Женщины Шоу-бизнес Мужчины Убийство в Рахмангулово Парковки Туризм Авто Отношения Расстрел на Депутатской Истории 9 мая Деньги Производство Семья Психология Грипп в Екатеринбурге Приговор Лошагину Рейтинг Биатлон Музыка Эксклюзив Растения Медицина Мотоциклы Скандал с Новиковым Новости Грипп Студенты Путин История Екатеринбурга Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Пусть говорят Криминал Волейбол Жизнь в городе Суд Животные Баскетбол Доска позора Знаменитости Новости дня ЗАГС Искусство Хоккей МЧС Пожар Мировые новости Еда Мультимедиа Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Экономика Коллекторы Фото Обрушение крыши на Калинина Политика Интернет В Египте разбился самолет с российскими туристами В Екатеринбурге -40 градусов Футбол Религия Недвижимость Свердловской области Корь Убийство Ирины Вахрушевой Ту 154 Смерть Расстрел Дом-2 Война ритуальных агентств Афиша ЖКХ Екатеринбуржцы в разных странах Приостановка полетов в Египет История успеха Новый год Сибирская язва Мода Бизнес Общественный транспорт Ошибки врачей Отключение света Уралмаш, Эльмаш Самолет Минобороны упал в Якутии Репортаж Транспорт Бэби-боксы Крушение самолета под Ростовом Спорт Интервью ДТП Мистика Конкурсы Кто заработал Взрыв ВУЗ Образование Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Катастрофа Расписание Горячее Развлечения Высокие технологии Тест Школа 9 мая Горящие авто Лайфхак Слухи ЖКХ Свердловской области Храм святой Екатерины Происшествия ИГИЛ Личное Дорожные воины ЧМ-2018 ГИБДД Опрос Видео Военный репортаж Скандалы Экономия Выставки СМИ Дети Секс Отдых Дороги Статистика Ловец покемонов Транспортная реформа Скорая помощь Розыск Финансы Взятки Здоровье Дело Пьянкова Ельцин-центр Красота Новости России Недвижимость Гололед

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru