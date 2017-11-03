В Екатеринбурге День народного единства объединил несколько тысяч человек

Митинг посетили сити-менеджер Александр Якоб и губернатор Евгений Куйвашев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.11.2017

В Екатеринбурге День народного единства объединил на митинге около 10 тысяч человек. Как передает департамент информационной политики, на площади Труда прошел марш гражданских активистов.

Были образованны две колонны из представителей патриотических, общественных организаций, профсоюзов и политических партий, после чего участники прошли по набережным Городского пруда.

На митинге также присутствовали первые лица города и области, в частности сити-менеджер Александр Якоб и губернатор Евгений Куйвашев.

– Дорогие уральцы, я от всей души поздравляю вас с праздником, с Днем народного единства. Эта дата является для нас напоминанием, что вокруг больших задач необходимо объединяться. Для их решения, конечно, нужно общее участие. И то, что так много людей сегодня пришли сюда, говорит о том, что мы к такому объединению готовы, – сказал Куйвашев.

Напомним, что также в городе прошел праздничный крестный ход.

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