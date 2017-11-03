В Екатеринбурге начался праздничный крестный ход

16+ Фото: пресс-служба екатеринбургской епархии

Часть дорог в центре города перекрыта. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.11.2017 В Екатеринбурге начался общегородской праздничный крестный ход, посвященный дню Казанской иконы и Дню народного единства. По данным городской епархии в шествии принимают участие около 6 000 человек - прихожан храмов митрополии, военнослужащиих, представителей силовых структур, казаков, учащихся православной гимназии и семинаристов. Впереди колонны традиционно священство проносит образ Небесной Покровительницы. Шествие началось от Свято-Троицкого кафедрального собора на улице Розы Люксембург, затем участники пройдут до Храма-на-Крови через храм Большой Златоуст и часовню святой великомученицы Екатерины на площади Труда. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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