В Екатеринбурге несколько домов остались без тепла, электричества и горячей воды

На месте коммунальной аварии уже работает бригада электросетевой компании. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.11.2017 В Пионерском поселке из-за коммунальной аварии несколько улиц остались без отопления, горячей воды и электричества, пишет E1. Из-за отсутствия электричества закрыто несколько магазинов. В Центральной диспетчерской ЖКХ сообщили, что электричество, горячая вода и отопление пропали в домах на улицах Кондукторской, Смазчиков, Советской, Пионеров. Также электричество пропало в теплопунктах и насосных станциях. На месте аварии уже работает бригада Екатеринбургской электросетевой компании.

После восстановления электроснабжения в домах вновь появится горячая вода и тепло. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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