В Екатеринбурге несколько домов остались без тепла, электричества и горячей воды

На месте коммунальной аварии уже работает бригада электросетевой компании.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.11.2017
В Пионерском поселке из-за коммунальной аварии несколько улиц остались без отопления, горячей воды и электричества, пишет E1.
Из-за отсутствия электричества закрыто несколько магазинов. В Центральной диспетчерской ЖКХ сообщили, что электричество, горячая вода и отопление пропали в домах на улицах Кондукторской, Смазчиков, Советской, Пионеров. Также электричество пропало в теплопунктах и насосных станциях.
- На месте аварии уже работает бригада Екатеринбургской электросетевой компании.
- После восстановления электроснабжения в домах вновь появится горячая вода и тепло.
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