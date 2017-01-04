Из всех ледяных скульптур на площади 1905 года горожанам больше всего нравится черепаха и лягушки

За понравившуюся скульптуру можно голосовать в Интернете, не вставая с дивана.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.01.2017

Новый год в ледовом городке Екатеринбурга встретили 5 тысяч человек. Ранее НАША писала, какие скульптуры и горки радуют в этом году горожан на площади 1905 года.

Работа «Черепаха и лягушки», установленная на площади 1905 года, держится на первом месте в номинации «Приз зрительских симпатий» пятнадцатого фестиваля ледовых скульптур, проходящего в Екатеринбурге.

Голосование стартовало 30 декабря 2016 года на Официальном портале Екатеринбурга. За корону победителей борются восемь работ, созданных мастерами из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Архангельска, Красноярска, Перми, Тюмени, Салехарда и Новоуральска.

В лидерах держатся лягушки (29 голосов), работа «Чудо-дерево» (10 голосов) и работа «У страха глаза велики» (8 голосов) (на фото внизу, с птичкой).

Отдать свой голос за понравившуюся скульптуру в номинации «Приз зрительских симпатий» екатеринбуржцы и гости города могут до 22 января 2017 года: http://екатеринбург.рф/жителям/ледовые-скульптуры