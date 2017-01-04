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Из всех ледяных скульптур на площади 1905 года горожанам больше всего нравится черепаха и лягушки

Из всех ледяных скульптур на площади 1905 года горожанам больше всего нравится черепаха и лягушки
16+
Фото: екатеринбург.рф
За понравившуюся скульптуру можно голосовать в Интернете, не вставая с дивана.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.01.2017

Новый год в ледовом городке Екатеринбурга встретили 5 тысяч человек. Ранее НАША писала, какие скульптуры и горки радуют в этом году горожан на площади 1905 года.

Работа «Черепаха и лягушки», установленная на площади 1905 года, держится на первом месте в номинации «Приз зрительских симпатий» пятнадцатого фестиваля ледовых скульптур, проходящего в Екатеринбурге.

черепаха

Голосование стартовало 30 декабря 2016 года на Официальном портале Екатеринбурга. За корону победителей борются восемь работ, созданных мастерами из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Архангельска, Красноярска, Перми, Тюмени, Салехарда и Новоуральска.

скульптуры

скульптуры

В лидерах держатся лягушки (29 голосов), работа «Чудо-дерево» (10 голосов) и работа «У страха глаза велики» (8 голосов) (на фото внизу, с птичкой). 

скульптуры

Отдать свой голос за понравившуюся скульптуру в номинации «Приз зрительских симпатий» екатеринбуржцы и гости города могут до 22 января 2017 года: http://екатеринбург.рф/жителям/ледовые-скульптуры

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 05.01.2017, 17:00

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