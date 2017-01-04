Из-за метели закрыли трассу «Екатеринбург-Алматы»

В настоящее время спасатели эвакуируют с трассы всех автомобилистов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.01.2017

В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на трассе «Екатеринбург-Алматы», пишет сегодня, 5 января, «КП-Урал» со ссылкой на Комитет по ЧС Казахстана.

Ограничение движения на трассе в Казахстан

В связи с ухудшением погодных условий, метелью, плохой видимостью, обильным снегопадом в области вводится ограничение движения по Карагандинской области. Там пролегает международная трасса, по которой пока перекрыто движение.

Закрыто движение для всех видов транспорта

Движение перекрыто на участке дороги 1280-1353 км трассы для всех видов автотранспорта. В настоящее время спасатели эвакуируют с трассы всех автомобилистов.

Фото Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Между тем с нового года подорожал проезд в плацкартных и общих вагонах поездов.

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