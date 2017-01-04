Обручальное кольцо и бумажник украли у пьяного посетителя бара, когда тот уснул в заведении

Но доблестные полицейские Нижнего Тагила по горячим следам раскрыли кражу. Вора нашли, а вот остальное...

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.01.2017

Накануне, 4 января, в Нижнем Тагиле раскрыта кража из бара, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Кольцо в кошельке, кошелек в кармане

22-летний гражданин очень весело встречал Новый год, загулял в баре, перебрал со спиртными напитками и уснул за прямо за столиком. Очнувшись, он обнаружил, что его обчистили: не было кошелька, в котором помимо денег находились обручальное кольцо и банковские карты. Мужчина обратился в полицию.

Позже в органы внутренних дел позвонил администратор того самого заведения, сообщив, что несколькими минутами ранее неизвестный молодой человек принес кошелек, пояснив, что нашел его неподалеку. О попытке расплатиться крадеными карточками потерпевший узнал, получив на телефон смс с уведомлением и адресом магазина.

Полицейские прибыли на место

Полицейские побывали в указанной торговой точке и выяснили у продавца информацию о покупателе и его приметы. Сыщики уголовного розыска установили место жительства возможного злоумышленника, задержали его и доставили в полицию. Здесь личность мужчины была установлена. Им оказался житель Пермского края. Выяснилось, что по месту своего постоянного жительства он был осужден по статье 117 УК РФ (истязание) и приговорен к исполнительным работам, но до конца назначенное ему судом наказание не отбыл, скрывшись.

Кольцо вор сдал в ломбард, на вырученные деньги купил продукты и спиртное.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции принимают меры для возвращения похищенного имущества законному владельцу.

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