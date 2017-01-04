Рецидивист по прозвищу Паровоз подозревается в убийстве 4 человек

В поселке Монетном сыщиками угрозыска задержан опасный рецидивист.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.01.2017

По подозрению в убийстве четырех человек в поселке Монетном сыщиками угрозыска задержан рецидивист по кличке «Паровоз», сообщает сегодня, 5 января, официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В декабре нашли 4 тела

Подозреваемый обвиняется в убийстве двух женщин 1971 и 1972 годов рождения и двух мужчин 1964 и 1949 годов рождения, тела которых были обнаружены с рублеными ранами. Их нашли в подполе частного дома в поселке Монетный 29 декабря 2016 года.

Девушка не могла найти свою мать

В дежурную часть отдела полиции Березовского обратилась девушка, которая беспокоилась за свою мать. Уже несколько дней женщина не отвечала на телефонные звонки. В ходе проверки сообщения сотрудниками ОВД было установлено, что 26 декабря в доме по указанному адресу произошел пожар. При разборе сгоревших конструкций нашли не только тело пропавшей женщины, но и еще три тела с признаками насильственной смерти.

На место преступления выезжала усиленная следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции ГУ МВД области генерал-майора Владимира Романюка, а также глава Управления уголовного розыска Александр Мазаев, руководитель ОВД города Березовский Сергей Матвиенко, представители СК.

Следователи установили, что в день трагедии в доме находился еще один человек. Его объявили в розыск, а фотографию направили дежурившим нарядам. 4 января 2017 года он был арестован сыщиками Березовского.

Обиделся на резкие слова в свой адрес

«Подозреваемым оказался ранее трижды судимый за кражи, грабежи и убийство рецидивист 1970 года рождения, более известный в определенных кругах по прозвищу «Паровоз». Последний срок он отбывал в колонии поселка Белый Яр под Тавдой, откуда освободился в 2008 году. С тех пор подрабатывал, где и кем придется, в том числе, кольщиком дров. Компания, к которой он пришел в гости, не хотела, чтобы тот долго задерживался, к тому же, считала его способным на воровство, что, по предварительным данным, и стало причиной конфликта на очередном «фуршете». Неосторожно брошенное оскорбительное слово в свой адрес «Паровоз» воспринял, как руководство к незамедлительной расправе над обидчиками и схватился за топор. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый сбросил тела убитых людей в яму, а дом поджог, напрасно думая, что таким образом удастся избежать ответственности. Сейчас он коротает новогодние праздники в стенах изолятора временного содержания территориального отдела полиции, вскоре отправится в СИЗО, а оттуда – на четвертую ходку на один из объектов ГУФСИН на срок вплоть до пожизненного», - прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

За раскрытие убийства четырех человек наиболее отличившиеся сотрудники уголовного розыска будут представлены к поощрению.



