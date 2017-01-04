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Парад снежных баб: в Екатеринбурге прошел первый фестиваль снеговиков

Парад снежных баб: в Екатеринбурге прошел первый фестиваль снеговиков
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Более сотни человек работали над созданием снежных скульптур.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.01.2017

В Екатеринбурге в четверг, 5 января 2017 года, прошел первый фестиваль снеговиков. Корреспондент НАШЕЙ побывал на мероприятии в окружении порядка 20 снежных скульптур.

Площадкой фестиваля стал ЖК «Солнечный». На празднике собрались более сотни детей и взрослых, которые вместе строили снежные фигуры. Самостоятельно лепить снеговиков почти никому не пришлось.

На площадке к старту фестиваля были подготовлены заготовки из снега, которые каждый мог раскрасить по своему желанию. Для участников организаторы подготовили баллончики с краской, мишуру и ленты.

Готовых снежных скульптур на всех не хватило. Некоторым гостям пришлось своими руками делать основу для снеговика. Самодельные снеговики позволили проявить больше фантазии.

Таким образом, на фестивале появился пират, которого «Дед Мороз заморозил, чтобы он не воровал подарки», как рассказала корреспонденту НАШЕЙ одна из его создательниц, Тоня. Ряды самодельных снеговиков пополнил символ наступающего года — петух.

  • Гости фестиваля, которые не были заняты в создании скульптур, участвовали в конкурсах или веселились с живым снеговиком.
  • После окончания раскраски скульптур организаторы провели голосование, по итогам которого выбрали двух фаворитов. Первого отметили как самого спортивного, второго — как самого интересного.
  • Читайте также обзор НАШЕЙ о районных ледовых городках Екатеринбурга.

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На первый фестиваль снеговиков пришли более ста человек

Большую часть снеговиков организаторы подготовили заранее

Те, кто не был занят на производстве, участвовали в конкурсах

Орудием труда для гостей были баллончики с краской, мишура и ленты

В основном конкурс походил на соревнования по раскраске, нежели по созданию аутентичного образа

Некоторые снеговики походили на наряженную елку

Снеговик-петух

Снеговик-пират

Ледяной снеговик. Его оставили без покраски

Процесс по созданию своего снеговика

Этот снеговик признан самым интересным

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Сергей Беляев, 05.01.2017, 20:30
Тэги: Развлечения, Эксклюзив, Новый год
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