Парад снежных баб: в Екатеринбурге прошел первый фестиваль снеговиков

Более сотни человек работали над созданием снежных скульптур.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.01.2017

В Екатеринбурге в четверг, 5 января 2017 года, прошел первый фестиваль снеговиков. Корреспондент НАШЕЙ побывал на мероприятии в окружении порядка 20 снежных скульптур.

Площадкой фестиваля стал ЖК «Солнечный». На празднике собрались более сотни детей и взрослых, которые вместе строили снежные фигуры. Самостоятельно лепить снеговиков почти никому не пришлось.

На площадке к старту фестиваля были подготовлены заготовки из снега, которые каждый мог раскрасить по своему желанию. Для участников организаторы подготовили баллончики с краской, мишуру и ленты.

Готовых снежных скульптур на всех не хватило. Некоторым гостям пришлось своими руками делать основу для снеговика. Самодельные снеговики позволили проявить больше фантазии.

Таким образом, на фестивале появился пират, которого «Дед Мороз заморозил, чтобы он не воровал подарки», как рассказала корреспонденту НАШЕЙ одна из его создательниц, Тоня. Ряды самодельных снеговиков пополнил символ наступающего года — петух.

Гости фестиваля, которые не были заняты в создании скульптур, участвовали в конкурсах или веселились с живым снеговиком.

После окончания раскраски скульптур организаторы провели голосование, по итогам которого выбрали двух фаворитов. Первого отметили как самого спортивного, второго — как самого интересного.

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