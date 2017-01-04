В Екатеринбурге улицу на ЖБИ залило коричневой водой

А ранее холодной водой залило Шефскую. Холода и коммунальные аварии в Екатеринбурге неразлучны.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.01.2017
На ЖБИ по улице текут коричневые реки. Об этом сообщается на странице группы "Инцидент. Екатеринбург" в социальной сети "ВКонтакте" сегодня, 5 января.
Потоп на Новгородцевой
Потоп произошел в середине дня по адресу улица Новгородцевой, 13. Эта жилая девятиэтажка расположена около Егоршинского подхода.
Сегодня же в Екатеринбурге на улице Шефской из-за коммунальной аварии затопило дорогу. Трубу прорвало недалеко от Эльмашевского рынка. В холода потоп привел к образованию катка.
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