В ДТП в Нижнем Тагиле пострадали четыре человека

В аварии получили травмы водители и пассажиры ГАЗелей – грузовой и пассажирской.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.01.2017

Утром 5 января в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием ГАЗелей, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла около 8 утра

45-летний водитель ВАЗ-21140 по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda, грузовым микроавтобусом ГАЗ и пассажирским автобусом ГАЗ-322132, ехавшим по маршруту № 50 (Вокзал – Универсам), – прокомментировали городскому порталу E1.RU в УГИБДД по Свердловской области.

В ДТП пострадали четверо

Травмы получили водитель и пассажирка ВАЗ-21140, а также два пассажира маршрутки.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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