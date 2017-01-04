За год население Екатеринбурга увеличилось на 17 тысяч человек

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.01.2017
Около 150 тысяч человек проживали в январе 1917 года в Екатеринбурге и его окрестностях, более трети составляли рабочие и солдаты. Таковы данные переписи, проведенной сто лет назад, пишет официальный портал Екатеринбурга сегодня, 5 января.
Миллионный житель Екатеринбурга родился в октябре 2016 года
За 12 месяцев 2016 года население Екатеринбурга увеличилось более чем на 17 тысяч граждан и составило 1 миллион 502 тысячи 319 человек. Отметку в полтора миллиона Екатеринбург преодолел в октябре минувшего года. Согласно данным автоматизированной информационной системы «Муниципальный регистр населения», в 2016 году в столице Урала родилось около 23 тысяч детей.
Большой вклад в увеличение численности населения вносит естественный прирост, то есть отношение количества новорожденных к числу смертей. Уже порядка десяти лет уровень рождаемости в городе превышает смертность.
В городе проживает 56% женщин и 44% мужчин. Самый населенный район города – Орджоникидзевский. Больше всего по количеству – почти 80 тысяч – в городе проживает мужчин и женщин от 30 до 34 лет.
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