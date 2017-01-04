Наверх
За год население Екатеринбурга увеличилось на 17 тысяч человек
12:39, сегодня
Из-за метели закрыли трассу «Екатеринбург-Алматы»
12:12, сегодня
Где в новогодние дни можно встретиться с мэром города
11:00, сегодня
«Впервые была на подводной лодке «Екатеринбург»: Чичерина и Настя Полева побывали на военно-морской базе под Мурманском
10:05, сегодня
«Автомобилист» потерпел крупное поражение от хоккейного клуба «Сочи»
09:11, сегодня
Синоптики выступили с экстренным предупреждением о 40-градусных морозах в Свердловской области
23:40, 04.01.2017
Домашние посиделки, катки и прогулки: НАША подсмотрела, как жители Екатеринбурга развлекаются в новогодние каникулы
18:30, 04.01.2017
Подозревают в угоне Mercedes от бара: в Екатеринбурге задержали помощника военного прокурора
17:00, 04.01.2017
Клоун Юрий Куклачев за несколько часов до Нового года оказался в свердловской колонии
16:20, 04.01.2017
Главное условие – трезвый водитель и веселые пассажиры: в Ревде «соберут» новогоднюю елку из автомобилей
15:00, 04.01.2017
Покупателя ударили ножом в живот в продуктовом магазине на Эльмаше
14:40, 04.01.2017
Жильцы домов на ЖБИ в Екатеринбурге жалуются на грязную воду в кранах
14:20, 04.01.2017
Британский журналист, 30 лет изучавший трагедию на «Титанике», назвал новую версию его крушения
13:55, 04.01.2017
В Турции режим ЧП продлили еще на три месяца
13:30, 04.01.2017
В Каменске-Уральском ночью зарезали мужчину, гулявшего с девушкой и собакой
13:00, 04.01.20171
Огонь охватил 118 квадратных метров: в Первоуральске сгорел коллективный сад
12:40, 04.01.2017
Придется раскошелиться: с нового года подорожал проезд в плацкартных и общих вагонах поездов
12:16, 04.01.2017
В Каменске-Уральском дороги патрулировали Дед Мороз и Снегурочка
11:18, 04.01.2017
Пенсионер из Николо-Павловского отправится в тюрьму за то, что сел за руль пьяным
10:50, 04.01.20172
В Каменске-Уральском нашли труп в машине
10:00, 04.01.2017
В Екатеринбурге пройдет фестиваль снеговиков
19:10, 03.01.2017
На Урале пенсионерка пыталась заморозить новорожденную внучку подруги
18:25, 03.01.20173
Две иномарки столкнулись лоб в лоб на свердловской трассе
16:51, 03.01.20172
В Свердловской области мужчина разбился насмерть во время езды на снегоходе
15:26, 03.01.2017
Самолет с отказавшим двигателем совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
14:47, 03.01.20171
В Екатеринбурге нашли полсотни опасных снежных горок
13:09, 03.01.2017
Синоптики рассказали, сколько продлятся крещенские морозы в Свердловской области
12:34, 03.01.20171
Екатеринбуржцы увидят первый в 2017 году звездный дождь
12:02, 03.01.2017
На реконструкцию ЕКАД потратят почти пять миллиардов рублей
11:13, 03.01.2017
В Свердловской области пять человек получили серьезные травмы, катаясь с ледяной горки
10:47, 03.01.2017
Готовимся к снегопадам и холодам: синоптики прогнозируют похолодание в Екатеринбурге
17:24, 02.01.2017
Они безнадежно устарели: пользователи каких гаджетов останутся в 2017 году без WhatsApp
16:42, 02.01.2017
«Планы на 2017 год – в урну»: в компании, отвечающей за ЧМ-2018 в Екатеринбурге, прошли массовые сокращения
15:32, 02.01.2017
В Екатеринбурге объявили в розыск сбежавшую из Асбеста девочку-подростка
14:57, 02.01.2017
В 2017 году в России вступили в силу новые правила регистрации недвижимости
14:05, 02.01.20171
СМИ сообщили об отставке начальника ГУФСИН по Свердловской области Сергея Патронова
13:25, 02.01.2017
В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил насмерть женщину
12:28, 02.01.2017
Лоджия охвачена огнем: в Екатеринбурге утром полыхала квартира в многоэтажке
11:13, 02.01.2017
Гражданка России погибла в результате теракта Стамбуле
10:50, 02.01.2017
Спасибо теплой погоде: Новый год в ледовом городке Екатеринбурга встретили 5 тысяч человек
10:15, 02.01.2017
Две тысячи свердловчан встречали Новый год без света
16:20, 01.01.2017
С 1 января 2017 в России подорожает алкоголь
14:44, 01.01.2017
ОСАГО, ЖКХ, коллекторы и ликвидация «полторашек» пива: как изменится жизнь екатеринбуржцев с начала 2017 года
12:12, 01.01.20171
Сразу после боя курантов в Екатеринбурге вспыхнул пожар
11:40, 01.01.2017
Стеклый, как трезвышко: рассказываем, как избавиться от похмелья и прийти в себя после Нового года
11:13, 01.01.20173
Выражаясь фигурально: как не превратиться в «воздушный шарик» после новогодних праздников
10:51, 01.01.2017
Подарок от мэрии: Екатеринбург сняли с высоты птичьего полета
10:12, 01.01.2017
На любовь, на судьбу, на желание: 10 гаданий для новогодней ночи
20:00, 31.12.2016
В Екатеринбурге мужчина забрал у доброго пенсионера сумку с миллионом рублей и убежал
19:23, 31.12.2016
Люди, которые удивили Екатеринбург в 2016-м году
19:00, 31.12.2016
График работы больниц Екатеринбурга в новогодние каникулы
18:00, 31.12.2016

За год население Екатеринбурга увеличилось на 17 тысяч человек

За год население Екатеринбурга увеличилось на 17 тысяч человек
16+
Фото: Галина Исакова
На 1 января 2017 года население города составило 1 миллион 502 тысячи 319 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.01.2017

Около 150 тысяч человек проживали в январе 1917 года в Екатеринбурге и его окрестностях, более трети составляли рабочие и солдаты. Таковы данные переписи, проведенной сто лет назад, пишет официальный портал Екатеринбурга сегодня, 5 января.

екатеринбург

Миллионный житель Екатеринбурга родился в октябре 2016 года

За 12 месяцев 2016 года население Екатеринбурга увеличилось более чем на 17 тысяч  граждан и составило 1 миллион 502 тысячи 319 человек. Отметку в полтора миллиона Екатеринбург преодолел в октябре минувшего года. Согласно данным автоматизированной информационной системы «Муниципальный регистр населения», в 2016 году в столице Урала родилось около 23 тысяч детей.

екатеринбург

Большой вклад в увеличение численности населения вносит естественный прирост, то есть отношение количества новорожденных к числу смертей. Уже порядка десяти лет уровень рождаемости в городе превышает смертность. 

В городе проживает 56% женщин и 44% мужчин. Самый населенный район города – Орджоникидзевский. Больше всего по количеству – почти 80 тысяч – в городе проживает мужчин и женщин от 30 до 34 лет.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте» и узнавайте новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 05.01.2017, 12:39
Тэги: Жизнь в городе, Статистика
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Секс Дело Пьянкова Розыск Экономия Слухи Погода История Екатеринбурга В Екатеринбурге -40 градусов Искусство Гололед Развлечения Путин ВУЗ Пусть говорят Ельцин-центр Жизнь в городе Культура Производство Биатлон Грипп Недвижимость Крушение самолета под Ростовом Животные Снос монастыря на Качканаре Кто заработал Дорожные воины Выставки Интернет Конкурсы Отдых Транспорт Мода Репортаж Коллекторы Доска позора Позитив Отношения ИГИЛ Баскетбол Ошибки врачей Музыка Пожар Грипп в Екатеринбурге Мужчины Политика Расстрел Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Новости дня Расстрел на Депутатской Кризис и санкции Еда Красота ЗАГС Личное Религия Новости Интервью Семья Афиша Спорт Отключение света Уралмаш, Эльмаш Хэллоуин-2015 Туризм Взрыв Обрушение крыши на Калинина Горячее Горящие авто Дом-2 Статистика Бэби-боксы Скандалы Дороги Скорая помощь Знаменитости Фото Сибирская язва Экономика Медицина Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Суд ГИБДД Война ритуальных агентств Рейтинг Образование Хоккей Общественный транспорт Приостановка полетов в Египет Храм святой Екатерины Мотоциклы Расписание Здоровье Парковки Опрос Мистика Криминал Военный репортаж Футбол Дети Шоу-бизнес Высокие технологии Школа История успеха Женщины СМИ Происшествия Необычное Тест Студенты Новости России Новый год Катастрофа Ту 154 Самолет Минобороны упал в Якутии Взятки ЧМ-2018 Мультимедиа Корь Растения Волейбол ЖКХ Рецензия Бизнес ДТП Видео Мировые новости Авто Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Лайфхак Приговор Лошагину Строительство В Египте разбился самолет с российскими туристами Скандал с Новиковым МЧС Самолет Ловец покемонов Психология Убийство в Рахмангулово Деньги Голодовка в колонии Смерть Эксклюзив

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru