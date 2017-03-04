Отдых в Крыму станет на 40 процентов дешевле

Экономить туристам поможет созданная специально для них «Карта гостя Крыма».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.03.2017

Республиканские власти рассказали, что запуск проекта «Карта гостя Крыма» позволит посетителям полуострова приезжать на отдых подготовленными и экономить значительные средства, сообщает Екатеринбург.рф 5 марта.

Так, например, с помощью «Карты» туристы получат возможность один раз за время отдыха бесплатно посетить достопримечательности Крыма. Кроме того, новый проект предполагает скидки до 40 процентов на проживание в отелях и санаториях, трапезу в общепитах, услуги транспорта и досуг.

Также «Карты гостя Крыма» включает каталог, где каждая страница – это входной билет в музей или туристический объект полуострова, предусмотренный проектом.