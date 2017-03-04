FIFA не приняла гимн ЧМ-2018 от Филиппа Киркорова

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.03.2017
Съемки проходили на стадионе «Фишт» в Сочи, сообщает 66.ru 5 марта. Кроме самого Киркорова в них приняли участие Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие артисты.
Процессом руководил основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. Именно он является автором музыки к гимну Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Текст гимна написал член Союза писателей России Михаил Гуцериев.
Однако в оргкомитете ЧМ-2018 ничего не знают о песне Киркорова, равно как и в Международной федерации футбола.
– Вперые слышу о гимне чемпионата мира. Не имею представлению, что записывает Филирр Бедросович. Если бы речь шла об официальном гимне чемпионата мира, то об этом, как минимум, надо было поставить в известность FIFA, – пояснил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Видео: МАТЧ ТВ
- Чемпионат мира по футболу пройдет в России уже в следующем году с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.