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FIFA не приняла гимн ЧМ-2018 от Филиппа Киркорова

FIFA не приняла гимн ЧМ-2018 от Филиппа Киркорова
16+
Фото: abnews.ru
Король российской поп-музыки с другими артистами даже сняли видеоклип на композицию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.03.2017

Съемки проходили на стадионе «Фишт» в Сочи, сообщает 66.ru 5 марта. Кроме самого Киркорова в них приняли участие Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие артисты.

Процессом руководил основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. Именно он является автором музыки к гимну Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Текст гимна написал член Союза писателей России Михаил Гуцериев.

Однако в оргкомитете ЧМ-2018 ничего не знают о песне Киркорова, равно как и в Международной федерации футбола.

– Вперые слышу о гимне чемпионата мира. Не имею представлению, что записывает Филирр Бедросович. Если бы речь шла об официальном гимне чемпионата мира, то об этом, как минимум, надо было поставить в известность FIFA, – пояснил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Видео: МАТЧ ТВ

  • Чемпионат мира по футболу пройдет в России уже в следующем году с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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Наталья Ксенофонтова, 05.03.2017, 12:09
Тэги: Знаменитости, Музыка, ЧМ-2018
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