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Стать феями огня: уральским детям присылают смс с просьбой включить на ночь газовые конфорки

Стать феями огня: уральским детям присылают смс с просьбой включить на ночь газовые конфорки
16+
Фото: http://enigma-project.ru
В телефонных сообщениях злоумышленники уверяют, что таким образом на утро можно проснуться волшебницей из мультфильма «Феи Винкс».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.03.2017

На Урале газовики бьют тревогу – детям рассылают смс с инструкцией, как стать феями огня, сообщает ural.kp.ru 5 марта. Для этого необходимо оставить газовые конфорки включенными на ночь так, чтобы родители не видели.

– Волна сообщений уже была в 2016 году. Тогда даже были случаи, когда дети включали конфорки и шли спать. Сейчас мы просим заранее всех родителей поговорить с детьми и объяснить, что газ, это не игрушка, – рассказали в «Екатеринбурггазе».

  • При появлении запаха газа необходимо сразу вызвать газовую службу по номеру 04, или 104 с мобильного телефона. Пока специалисты едут, нужно проветрить помещение и не включать электроприборы.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 05.03.2017, 15:37
Тэги: Дети, Психология, Новости
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Ира05 марта 2017, 16:47
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