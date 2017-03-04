Стать феями огня: уральским детям присылают смс с просьбой включить на ночь газовые конфорки

В телефонных сообщениях злоумышленники уверяют, что таким образом на утро можно проснуться волшебницей из мультфильма «Феи Винкс».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.03.2017

На Урале газовики бьют тревогу – детям рассылают смс с инструкцией, как стать феями огня, сообщает ural.kp.ru 5 марта. Для этого необходимо оставить газовые конфорки включенными на ночь так, чтобы родители не видели.

– Волна сообщений уже была в 2016 году. Тогда даже были случаи, когда дети включали конфорки и шли спать. Сейчас мы просим заранее всех родителей поговорить с детьми и объяснить, что газ, это не игрушка, – рассказали в «Екатеринбурггазе».