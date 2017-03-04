В Москве появился екатеринбургский Дом Севастьяновых

Сненограффисты изобразили достопримечательность уральской столицы на фасаде многоэтажного дома в Москве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.03.2017

Огромное граффити екатеринбургского Дома Севастьянова украсило фасад многоэтажного дома по улице Беговая, 24 в столице, сообщает Областная газета 5 марта. Рисунок уральской достопримечательности призван популяризировать внутренний туризм.

Над изображением Дома Севастьянова трудились двое граффитистов, которые потратили 200 баллончиков краски.

– Екатеринбург занимает четвёртое место в России по численности населения. Это действительно третья столица: здесь девушки предпочитают большие каблуки, всюду растут небоскрёбы, очень много граффити в городе, набережные, пешеходные зоны, политически активное население, много политтехнологов именно от туда, театры, музеи, хорошие отели и природа. Екатеринбург - это город, который обязательно надо посетить, - написали авторы проекта под фотографией в социальных сетях.