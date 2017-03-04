Наверх
Все в дыму: горящий склад в Кольцово тушили 70 пожарных
22:10, 04.03.2017
Екатеринбургский лыжник Сергей Устюгов поборется за звание «король лыж»
10:16, сегодня
Ученые узнали, почему во время секса люди думают о других партнерах
16:45, 04.03.2017
В Екатеринбурге будут судить мужчину, который с помощью телефона украл два миллиона рублей
16:06, 04.03.2017
В январе производство водки в России выросло на 66%
14:45, 04.03.2017
В Свердловской области пройдет суд над пенсионером: спасая себя и дочь, он зарезал своего зятя
14:02, 04.03.2017
Тормозили всех: на выезде из Екатеринбурга в сторону Перми инспекторы ГИБДД устроили массовые проверки всем водителям
13:00, 04.03.2017
РПЦ показала бабушку, которую вывез из дома священник
11:45, 04.03.2017
Ученые выяснили, что разрушает любые отношения
11:20, 04.03.2017
«Я заплакал вместе с ней»: музыкальный продюсер Максим Фадеев заступился за участницу «Минуты славы» из Нижнего Тагила
10:40, 04.03.2017
На трассе под Екатеринбургом иномарка сбила пешехода, который хотел перебежать дорогу
10:10, 04.03.2017
В Академическом поймали мужчин, ворующих пожарные рукава
10:01, 04.03.2017
«Лакированные чайницы спасали чай от слуг»: в Екатеринбург привезли уникальную выставку лаковой миниатюры
22:10, 03.03.2017
Екатеринбуржца, которого медики с больным ребенком высадили из «скорой», привлекут к уголовной ответственности
21:20, 03.03.2017
Во время купания на Кубе умер бывший полковник ЦВО из Екатеринбурга
20:38, 03.03.20172
Екатеринбуржец Сергей Устюгов помог сборной РФ взять серебро в эстафете на чемпионате мира по лыжам
19:42, 03.03.2017
Гастрономия по-тавдински: в местной колонии женщина оставила заключенному передачу с майонезом и телефонами
19:33, 03.03.2017
Екатеринбургский браконьер, застреливший лосей в Белоярке, заплатит штраф в 300 тысяч рублей
19:25, 03.03.2017
Корпус завода в Екатеринбурге, где обрушилась крыша, восстановят к октябрю 2017 года
19:05, 03.03.2017
Железнодорожники поднимают вагоны с углем, сошедшие с рельсов в Каменске-Уральском
18:40, 03.03.2017
Адвокат заявил о давлении на семью Игоря Новоселова
18:26, 03.03.2017
«Ауди» убитой в Екатеринбурге Ларисы Даскал нашли брошенным во дворах
18:20, 03.03.2017
В детсаду Екатеринбурга малыши массово заболели кишечной инфекцией
18:19, 03.03.2017
«Не стареют душой ветераны»: Рецензия на фильм «Логан»
17:54, 03.03.20171
В Екатеринбурге внедорожник устроил массовое ДТП с каретой скорой помощи
17:45, 03.03.2017
В поле под Каменском-Уральским нашли тело мужчины, обглоданное собаками
17:10, 03.03.2017
Полиция начала проверку сообщений о пропавшей екатеринбурженке, за которой ухаживал священник
16:43, 03.03.2017
В Кировграде мать и двое детей отравились угарным газом от водонагревателя
16:30, 03.03.2017
В Каменске-Уральском с рельсов сошел состав, груженый углем: движение заблокировано
16:30, 03.03.2017
Блогера Соколовского оставили дома: в прошении было отказано
16:10, 03.03.2017
Под Первоуральском водитель без прав в смертельной аварии убил друга
15:32, 03.03.2017
Первыми почуяли весну: в Екатеринбургском зоопарке проснулись два медведя
15:10, 03.03.2017
Два ребенка пострадали в ДТП из-за колеи на трассе под Березовским
15:08, 03.03.2017
В парке на Ботанике школьники задержали насильника
15:08, 03.03.2017
В Екатеринбурге вновь начался суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым
15:00, 03.03.20173
В Екатеринбурге «Мерседес» влетел в грузовик с молоком
14:45, 03.03.2017
Уральский режиссер Василий Сигарев заставил зомби покусать Баскова
14:09, 03.03.2017
Тагильчанин и кот-путешественник Граф вернулись домой с Байкала
14:00, 03.03.2017
«Ему подкинули бабушку»: коллеги екатеринбургского священника объяснили исчезновение пенсионерки
13:41, 03.03.2017
В Следственном комитете возбудили дело по факту покушения на свердловского депутата Шарафиева
13:33, 03.03.2017
«Зоозащита» будет забирать питомцев, которых не пустят на самолет в Кольцово, чтобы не повторить историю с болонкой Тори
13:11, 03.03.2017
В Екатеринбурге собаки съели женщину, умершую в заброшенном доме
13:02, 03.03.2017
Инструктор по плаванию, на которого завели дело после гибели мальчика, продолжает работать в первоуральском санатории
13:00, 03.03.2017
Бездомный екатеринбуржец грабил прохожих, пугая их своей собакой
12:26, 03.03.20174
УрГПУ лишился института физкультуры, выпускниками которого были олимпийские чемпионы
12:15, 03.03.2017
«Татфондбанка» в Екатеринбурге больше не будет: организацию лишили лицензии
12:04, 03.03.2017
Больного мальчика высадили из скорой посреди дороги в Екатеринбурге
11:26, 03.03.20173
Почти 50% работодателей Екатеринбурга предпочитают договариваться о зарплате лично
11:10, 03.03.2017
В Нижнем Тагиле школьную учительницу зарезал бойфренд
11:10, 03.03.20176
«Ю-Питера» больше нет: Вячеслав Бутусов распустил группу после гастролей по Уралу
11:00, 03.03.20172
В Екатеринбурге пойдут под суд сотрудники автосервиса, избившие юриста и журналистов телекомпании «Ермак»
10:40, 03.03.20173

Екатеринбургский лыжник Сергей Устюгов поборется за звание «король лыж»

Екатеринбургский лыжник Сергей Устюгов поборется за звание «король лыж»
16+
Фото: russian.rt.com
Присудят его спортсмену в случае победы в масс-старте на 50 километров Чемпионата мира, который сейчас проходит в Финляндии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.03.2017

Звание «король лыж» среди спортсменов считается почетным, несмотря на неофициальность. Его присуждают тому, кто станет лучшим на дистанциях 30 и 50 километров на Первенстве мира или Олимпиаде, сообщает е1.ru 5 марта.

Несколько дней назад Сергей Устюгов уже стал чемпионом мира в скиатлоне на дистанции 30 километров. Для пополнения копилки наград негласным титулом, екатеринбургскому спортсмену нужно выиграть масс-старт на 50 километров. Соревнования пройдут сегодня в финском городе Лахти.

  • Первым «королем лыж» в 1954 году стал советский лыжник Владимир Кузин на чемпионате мира в Швеции. Позже звание получали ещё пятеро спортсменов из СССР, Норвегии, Финляндии и Швеции. Последним этот титул завоевал норвежец Петтер Нортуг в 2011 году.
  • На нынешнем Чемпионате мира Устюгов также завоевал золото к командном спринте и серебро в эстафете.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 05.03.2017, 10:16
Тэги: Знаменитости, Мужчины, Спорт
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Жизнь в городе Смерть Ошибки врачей Интервью Парковки Криминал Мировые новости Выставки Новости Убийство в Рахмангулово Религия Путин Слухи Расстрел на Депутатской Медицина Коллекторы Приговор Лошагину Мотоциклы Студенты ЖКХ Фото Грипп Позитив ВУЗ История Екатеринбурга Снос монастыря на Качканаре Приостановка полетов в Египет Секс ИГИЛ Туризм Ельцин-центр Военный репортаж Высокие технологии Погода Строительство Мужчины Деньги Дом-2 Опрос Кризис и санкции Развлечения Кто заработал Интернет В Екатеринбурге -40 градусов Новости России Еда Экономика Сибирская язва Школа Расписание ЧМ-2018 Рейтинг Дорожные воины Крушение самолета под Ростовом Транспортная реформа Расстрел Транспорт ЗАГС Мультимедиа Война ритуальных агентств Конкурсы Семья Ту 154 СМИ Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Образование Пожар Скандалы Эксклюзив Дело Пьянкова Авто Биатлон Обрушение крыши на Калинина Пусть говорят История успеха Новый год Лайфхак Отношения Гололед Недвижимость Ловец покемонов Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов ДТП Скорая помощь Мистика Женщины В Египте разбился самолет с российскими туристами Отдых Отключение света Уралмаш, Эльмаш Экономия Необычное Репортаж Рецензия Суд Волейбол Голодовка в колонии Происшествия Афиша Общественный транспорт Здоровье Статистика Корь Самолет Музыка Политика Новости дня Хоккей Культура Знаменитости Красота Горящие авто Животные Взрыв Доска позора Видео Розыск Дороги Бэби-боксы Скандал с Новиковым Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Психология Катастрофа Тест Хэллоуин-2015 Бизнес ГИБДД Мода Грипп в Екатеринбурге Искусство Спорт Производство Дети Шоу-бизнес Личное Растения МЧС Горячее Баскетбол Футбол Самолет Минобороны упал в Якутии Взятки Храм святой Екатерины

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru