Екатеринбургский лыжник Сергей Устюгов поборется за звание «король лыж»

Присудят его спортсмену в случае победы в масс-старте на 50 километров Чемпионата мира, который сейчас проходит в Финляндии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.03.2017

Звание «король лыж» среди спортсменов считается почетным, несмотря на неофициальность. Его присуждают тому, кто станет лучшим на дистанциях 30 и 50 километров на Первенстве мира или Олимпиаде, сообщает е1.ru 5 марта.

Несколько дней назад Сергей Устюгов уже стал чемпионом мира в скиатлоне на дистанции 30 километров. Для пополнения копилки наград негласным титулом, екатеринбургскому спортсмену нужно выиграть масс-старт на 50 километров. Соревнования пройдут сегодня в финском городе Лахти.