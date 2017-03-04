В Екатеринбурге отменено выступление Bad Boys Blue

Солист Джон МакИнерни попал в аварию и получил серьезную травму.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.03.2017

Лидер группы и ныне ее единственный участник Джон МакИнерни попал в ДТП на трассе Новосибирск — Томск, сообщает «Инерфакс» 5 марта.

По словам менеджера певца, авария произошла из-за плохой видимости и гололедицы на трассе. Водитель на скользкой дороге не смог справиться с управлением, машину занесло, и она врезалась в грузовик. Больше всех пострадал солист Bad Boys Blue.

– В субботу утром по пути в Томск наш автомобиль столкнулся с грузовиком, который перекрыл часть проезжей части. В результате столкновения Джон сломал бедро. Ему оказали первую помощь в Болотном, после чего доставили в Томск, где успешно прооперировали, – прокомментировал менеджер Джона МакИнерни Тарас Волковинский.

Из-за случившегося концерты в некоторых городах, в том числе Екатеринбурге, отменены. В понедельник, 7 марта, певец отправится в Москву, а оттуда вылетит в Варшаву.