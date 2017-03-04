Хлеба и зрелищ: Николай Коляда перед спектаклями кормит зрителей

Все блюда драматург готовит сам и в здании театра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.03.2017

Уральский драматург возобновил проект «Суп-театр». Так, перед сегодняшним воскресным спектаклем Коляда угостит публику борщом. Варил суп режиссер прямо в здании театра. Приготовление пищи драматург начал еще накануне вечером, а закончил лишь сегодня в четыре утра. Первые дегустаторы уже сняли пробу.

– Накормил борщом монтировщиков, которые ставят утренний спектакль, и артистов, которые подзадержались в театре. Хвалили. Лесть не бывает грубой, – написал на своей странице в социальной сети Николай Коляда.

Оценить кулинарный талант зрители смогут также 11 мая. Николай Коляда снова приготовит борщ. После трапезы гости увидят спектакль-капустник «Крошечка-Хаврошечка».