В Екатеринбурге обокрали двукратного олимпийского призера Никиту Лобинцева

Воры разбили стекло в машине уральского пловца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.03.2017

Спортсмен припарковал свой BMW в центре Екатеринбурга и отошел по делам на несколько минут. Когда пловец вернулся, то увидел, что в машине разбито заднее пассажирское стекло, сообщает ural.kp.ru 5 марта. Добычей злоумышленников стала только куртка «Форвард».

– Сегодня видимо счастливый день. Прямо в центре города на парковке разбили заднее стекло. Забрали только куртку! Здоровья и счастья вам, господа воры, – написал в своем Instagram сам пловец.

О случившемся спортсмен уже написал заявлением в полицию.