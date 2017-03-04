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Пожар в автосервисе на Амундсена чуть не привел к взрыву

Пожар в автосервисе на Амундсена чуть не привел к взрыву
16+
Фото: e1.ru
В загоревшемся здании находился газовый баллон.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.03.2017

Возгорание произошло на Амундсена, 38/3, где располагался автосервис, сообщает e1.ru 5 марта. Очевидцы вызвали пожарных и скорую помощь. Вспыхнувшее здание пострадало настолько, что восстановлению не подлежит.

Пострадавших среди людей в результате происшествия нет, однако исход мог быть плачевным. В горящем помещении находился газовый баллон. Его вытащили местные жители, кроме того люди самостоятельно провели эвакуацию.

– Там находится автосервис и приём металлолома, я проходил мимо на работу и увидел этот пожар. Я там был один раз, там три деревянных гаража, отапливаются буржуйками на дровах, наверно, из-за них загорелся, – рассказал очевидец.

Видео: Максим Фалызов

Точные причины возгорания установят дознаватели. Пожару был присвоен повышенный статус сложности, так как рядом много деревянных домов.

  • Чтобы ликвидировать возгорание, огнеборцы проложили от гидранта магистральную линию в 200 метров.
  • Пламя погасили за час.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 05.03.2017, 13:50
Тэги: Происшествия, Пожар, Взрыв
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