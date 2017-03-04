Контрактник из Екатеринбурга погиб в командировке при странных обстоятельствах

Официальная версия, которую озвучили родным военнослужащего – суицид.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.03.2017

Трагедия случилась на полигоне под Чапаевском, сообщает МK. В конце января младший сержант Иван Мужиков уехал в очередную командировку в Самарскую область. Поначалу военнослужащий регулярно звонил супруге, сообщал, что «дела идут не очень хорошо», однако о деталях не рассказывал.

Два дня Иван вообще не выходил на связь. 31 января пообещал перезвонить позже, но так и не сделал этого. Утром семье сообщили, что младший сержант Мужиков покончил жизнь самоубийством. Однако, родные контрактника в это не верят.

– У него множество травм: гематома на голове, ссадина на локте, сломан нос, рассечен подбородок, на руках и ногах синяки. Из личных вещей пропали наручные часы, хотя муж их никогда не снимал, даже в душе. Очевидно, что был с кем-то конфликт, который может иметь отношение к этому происшествию, но нам об этом не говорят, — рассказала жена Ивана Анжелика.

По словам близких, Иван не мог совершить суицид, поскольку был уравновешнным и сильным духом человеком. КРоме того, военный несколько раз побеждал в различных конкурсах. Так, в 2016 году Иван Мужиков стал лучшим на армейских соревнованиях как лучший химик-водитель.

