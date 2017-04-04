12 апреля в Екатеринбурге запустят 12 ракет

В День космонавтики в городе пройдет большая праздничная программа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Традиционная акция «12 апреля - 12 часов - 12 залпов» пройдет в Екатеринбурге в День космонавтики. С набережной Исети запустят дюжину ракет. Об этом сообщается сегодня, 5 марта, на сайте администрации города.

Почетый гость праздника

Почетным гостем праздника на Плотинке станет бывший борттехник самолета Юрия Гагарина екатеринбуржец Максуд Насибуллин. Всего в празднике примут участие 50 екатеринбургских ветеранов, имевших отношение к авиации и космическим технологиям.

Космические квесты и викторины

В Историческом сквере для школьников и студентов будут организованы конкурсы, викторины, квесты. Можно будет пострелять в лазерном тире, посмотреть передвижную выставку музея ВДВ и выступления клуба служебного собаководства, послушать танцующий оркестр «Уралбэнд» и запустить в небо воздушные шары.

Ранее НАША писала, что связывает Екатеринбург и космос.

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