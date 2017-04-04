Екатеринбурженку не взяли на работу из-за фотографий в социальной сети

Мария хотела устроиться администратором в салон красоты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Жительнице Екатеринбурга Марии отказали в работе в одном из салонов красоты из-за фотографий, размещенных на ее странице в социальной сети. Историю пострадавшей девушки рассказала ее знакомая в Твиттере сегодня, 5 апреля. Православному работодателю не понравились фотографии Марии в образе Дарта Мола из «Звездных войн» и ее снимки с собаками.

Девушка хотела устроиться работать администратором в салон красоты. На собеседовании она рассказала, что увлекается гримом. Тогда ее попросили отправить портфолио. Среди предоставленных фотографий был ее снимок в образе Дарта Мола. Увидев это, Марию начали расспрашивать о ее вероисповедании.

На фото: ответ работодателя Марии

Вдобавок, работодателя смутили фотографии американских стаффордширских терьеров, которые девушка выложила на своей странице ВКонтакте.

На фото: собаки Марии

- Мне непонятно, как собаки и фотосъемка могут повлиять на решение. Тем более, это не эротическая съемка. Мне казалось, что профессиональные навыки важнее, - поделилась Мария.