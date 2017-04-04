Появилось видео угона автомобиля в Екатеринбурге у «Радуги Парка»

Парни покатались, а теперь могут сесть на 10 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Сегодня, 5 апреля, УМВД по Екатеринбургу сообщает: направлено в суд уголовное дело преступной группы, обвиняемой в хищениях автомобилей.

Как происходили угоны

Двое мужчин, жителей Екатеринбурга, 24 и 27 лет, за несколько месяцев прошлого года угнали три автомобиля, в том числе новенькой Тойоты Камри с парковки ТРЦ Радуга парк.

Напомним, что в апреле 2016 года владелица дорогого автомобиля приехала в торговый центр и, оставив машину на паркинге, отправилась за покупками. Женщина и не подозревала, что за ней следует один из злоумышленников. Второй же в это время находился возле автомобиля потерпевшей. Используя специальное оборудование, угонщики смогли «обмануть» охранную систему автомобиля, открыть двери и завести двигатель. После чего машина была похищена. Сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.

Оперативникам удалось обнаружить данную машину в одном из гаражных боксов на улице Шефская. Автомобиль был возвращен владелице. Еще через месяц были задержаны сами похитители. При задержании в их автомобиле было обнаружено и изъято оборудование, с помощью которого можно управлять охранными системами автомобилей.

Тойоту вернули, а две других машины уже сбыли

В ходе опроса задержанные молодые люди признали свою вину в краже Тойоты Камри, а также сообщили еще о двух фактах хищения авто Екатеринбурге: Лада Приора 12 февраля 2016 года и Хюндай Солярис 1 июля 2016 года. Данные автомобили злоумышленники успели сбыть.

Ущерб, причиненный похитителями, составил 827300 рублей.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд. Один из обвиняемых находится под стражей, другой отпущен под подписку о невыезде.

Максимальное наказание за подобное преступление составляет до десяти лет лишения свободы.

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