Экстремал из Екатеринбурга перепрыгнул через машину, которая ехала на него со скоростью 100 километров в час

Экстремал опубликовал видео трюка в Сети.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Паркурщик из Екатеринбурга Олег Шерстяченко сделал сальто через БМВ, который ехал со скоростью 100 километров в час. Видео смертельно опасного трюка екатеринбуржец опубликовал 3 апреля на YouTube.

Видео, которое к 5 апреля посмотрели почти полтора миллиона человек, Шерстяченко записал вместе с известным блогером Амираном Сардаровым. Ролик снимали несколькими камерами, чтобы запечатлеть трюк с разных сторон. Синий БМВ разгоняется до 100 километров в час, пока навстречу ему по дороге бежит Олег. Затем, за долю секунды до столкновения, молодой человек подпрыгивает и делает сальто над несущимся автомобилем, успевая благополучно перепрыгнуть ее и встать на ноги.

В замедленной съемке можно увидеть, как паркурщик едва не касается головой автомобиля. Все наблюдатели находились после трюка в шоке и не сдерживали себя в выражениях, а Амиран Сардаров даже прослезился. Посмотреть видео, изобилующее ненормативной лексикой, можно здесь