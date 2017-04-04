К лету в Екатеринбурге обновят 6,5 километров «Красной линии»

На эту работу выделят 100 тысяч рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017
В Екатеринбурге к лету собираются обновить туристическую Красную линию, протяженность которой сейчас составляет 6 500 метров. Стоимость ее обновления составит 100 тысяч рублей.
Лот на обновление Красной линии появился на сайте госзакупок. У подрядчика будет одна неделя, чтобы восстановить ее прежний цвет, который поблек на зиму.
На фото: полный маршрут Красной линии
- Городская администрация посчитала, что на прорисовку линии понадобится 580 – 600 килограммов краски. Перед тем, как приступить к покраске, подрядчик должен очистить ее от пыли и грязи. Он также должен сохранить ее ширину – 15 сантиметров.
- Обновленное покрытие должно сохраниться на год.