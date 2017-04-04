К лету в Екатеринбурге обновят 6,5 километров «Красной линии»

На эту работу выделят 100 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

В Екатеринбурге к лету собираются обновить туристическую Красную линию, протяженность которой сейчас составляет 6 500 метров. Стоимость ее обновления составит 100 тысяч рублей.

Лот на обновление Красной линии появился на сайте госзакупок. У подрядчика будет одна неделя, чтобы восстановить ее прежний цвет, который поблек на зиму.

На фото: полный маршрут Красной линии