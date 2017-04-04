Министр экономики Свердловской области Ноженко отправлен в отставку

Чиновник переходит на работу в мэрию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко покидает свой пост в облправительстве и переходит на работу в мэрию Екатеринбурга. Соответствующий указ был подписан главой региона сегодня, 5 апреля.

Губернатор одобрил переход

Об отставке Ноженко на заседании правительства объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что Ноженко освобожден от должности «в связи с его переходом в администрацию Екатеринбурга».

Опыт работы Ноженко в городской команде уже есть

Кем будет работать Ноженко в городской администрации пока неизвестно. Опыт работы в администрации Екатеринбурга у экс-министра уже был. С 2000 года он занимал должность председателя Комитета по товарному рынку, в 2003 году был переведен на должность председателя Комитета по организации бытового обслуживания населения, а уже оттуда в 2006 году ушел в облправительство.

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