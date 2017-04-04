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На администрацию свердловского города возбудили уголовное дело за построенный с нарушениями детсад

На администрацию свердловского города возбудили уголовное дело за построенный с нарушениями детсад
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Власти Тугулымского городского округа обвиняются в халатности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

В Тугулмыском районе после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о халатности во время строительства детского сада, сообщили в пресс-службе ведомства 5 апреля. 
 
Во время проверки, организованной прокуратурой, выяснилось, что в ноябре 2013 года администрация Тугулымского городского округа заключила муниципальный контракт на проектирование и строительство детского сада на 150 мест. В марте детсад торжественно открыли, однако принимать детей он начал только с сентября 2016 года.
 
Также прокуратура нашла многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности в помещениях детсада. Местное управление образования изменило проектировку здания и срок окончания строительства и не взыскало с подрядчика неустойку, приняв и оплатив невыполненные работы и мебель с оборудованием, предоставленном не в полном комплекте. Кроме этого, некоторые работы подрядчик выполнил некачественно и при этом получил за них деньги. 
 
Эти нарушения не дали детсаду получить лицензию на ведение образовательной деятельности, из-за чего с сентября 2016 года по март 2017-го работали только группы краткосрочного пребывания с 9.00 до 12.00 часов. Средняя и подготовительная группы не работали, с детьми не проводили занятия на развитие, в том числе физическое, питание малышей также было организовано с нарушениями. 
  • После проверки в отношении администрации Тугулымского округа возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба», его материалы переданы в следственное управление. Кроме этого, администрация городского округа получила штраф в размере 100 тысяч рублей, виновников привлекли к дисциплинарной ответственности и штрафу в общей сумме 290 тысяч рублей. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 05.04.2017, 10:35
Тэги: ЖКХ, Дети
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