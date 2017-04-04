На администрацию свердловского города возбудили уголовное дело за построенный с нарушениями детсад

Власти Тугулымского городского округа обвиняются в халатности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

В Тугулмыском районе после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о халатности во время строительства детского сада, сообщили в пресс-службе ведомства 5 апреля.

Во время проверки, организованной прокуратурой, выяснилось, что в ноябре 2013 года администрация Тугулымского городского округа заключила муниципальный контракт на проектирование и строительство детского сада на 150 мест. В марте детсад торжественно открыли, однако принимать детей он начал только с сентября 2016 года.

Также прокуратура нашла многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности в помещениях детсада. Местное управление образования изменило проектировку здания и срок окончания строительства и не взыскало с подрядчика неустойку, приняв и оплатив невыполненные работы и мебель с оборудованием, предоставленном не в полном комплекте. Кроме этого, некоторые работы подрядчик выполнил некачественно и при этом получил за них деньги.

Эти нарушения не дали детсаду получить лицензию на ведение образовательной деятельности, из-за чего с сентября 2016 года по март 2017-го работали только группы краткосрочного пребывания с 9.00 до 12.00 часов. Средняя и подготовительная группы не работали, с детьми не проводили занятия на развитие, в том числе физическое, питание малышей также было организовано с нарушениями.