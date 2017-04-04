На Урале водитель маршрутки, уснувший за рулем, покалечил двух человек

Сотрудникам полиции водитель «Форда» честно признался: устал и уснул за рулем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

В Ревде водитель маршрутки уснул за рулем и совершил ДТП, сообщает ГИБДД по Свердловской области 5 апреля.

Уснул за рулем и выехал на встречку

Сегодня, 5 апреля, в 11 часов утра, в Ревде водитель «Форда-Транзит» уснул за рулем, выехал на встречку и его машина столкнулась с «Мицубиси-Мираж-Динго». Пострадали два человека: женщина - водитель «Мицубиси» (была госпитализирована в травматологическое отделение «Ревдинской городской больницы») и девушка-пассажирка маршрутки. После оказания помощи отпущена домой.

В момент ДТП водитель маршрутки был пристегнут ремнем безопасности. Мужчина пояснил, что при движении он уснул за рулем, хотя накануне домой вернулся со смены в 19 часов, только очень плохо спал ночью. Больше о случившемся ничего пояснить не смог.

В маршрутке ехали 5 человек

В момент ДТП в маршрутном транспортном средстве находились 5 человек. Водитель автомобиля «Форд Транзит» перед началом рейса осмотра не проходил.

По данному факту в отношении пассажироперевозчика проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.

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