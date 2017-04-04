Отомстил знакомой: в Екатеринбурге мужчина поджег Kia Rio после ссоры с девушкой

Полиция задержала мстителя.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Полиция Екатеринбурга задержала 44-летнего мужчину, который 2 апреля поджег иномарку Kia Rio, сообщает УМВД России по Екатеринбургу сегодня, 5 апреля.

Так обиделся на подругу, что сжег ее машину

- Задержанный пояснил, что у него произошел конфликт с его знакомой, из-за чего он решил сжечь ее машину, - рассказывают в полиции. - В результате она была полностью уничтожена, и поврежден соседний автомобиль - Форд Фокус.

Подозреваемый признал свою вину

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 167 УК Российской Федерации – «Умышленное уничтожение чужого имущества».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее НАША писала: в ночь на 2 апреля на Вторчермете, на улице Умельцев, выгорела дотла припаркованная на тротуаре иномарка. Дежурному МЧС о пожаре сообщили около 05.00. На место ЧП на двух машинах тут же выехали семеро пожарных. Прибыв к дому № 9а по улице Умельцев, они увидели объятый огнем автомобиль Kia Rio, припаркованный на тротуаре прямо под окнами 15-этажки. Возможно, именно это и не понравилось кому-то из местных жителей. К 05:50 пожарные завершили тушить авто, но иномарка выгорела практически дотла.