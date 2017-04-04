«Посудите разумно»: последнее слово «грозы Пионерки» Игоря Новоселова в Кировском суде

Молодой человек просил судью о снисходительном отношении, признав свою вину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Сегодня днем, 5 апреля, в Екатеринбурге в Кировском суде перед вынесением приговора автохаму Игорю Новоселову предоставили последнее слово. НАША цитирует полностью его слова в суде:

— Я скажу своими словами. Бить, я его бил, ударял. Но ножа у меня в руках не было, телефон был, пачка сигарет. Материть — да, материл. В тот момент был вспыльчивый, сильно вспыльчивый. Все в один момент просто тогда на меня навалилось. Я не хотел садиться к нему в машину. Не надо было. Я понял сейчас, что если вестись на каждую провокацию каждого человека, я отсюда не выйду никогда. До меня это только сейчас дошло. Я его просто хотел проучить, ударил, вот и получилось все. Почему не пришел к потерпевшему — я не знаю. Извиняться перед ним мне не стоит, я, правда, не считаю. Извинился бы только за то, что ударил...Кричал перед его машиной, матерился — это было. Но я не бегал с ножом по улице, ей богу, клянусь! — высказался Новоселов. — Другой конфликт тоже матершинным был, отматерил ее всяко, потом сел в машину и уехал. Больше ничего не делал. Ну 5 лет 6 месяцев — это больше большего, это потолок! Посудите разумно, я виноват, да. Из-за моего хулиганства, которое вызвало общественный резонанс, все и идет. Отнеситесь так, как сами решите. У меня больше нет слов, это просто потолок... Виновным признаю себя по 116 статье полностью.