«Остановку передвинуть к церкви и почистить ливневку»: представители мэрии отправились с проверкой в Чкаловский район

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017
С 1 апреля в Екатеринбурге стартовал традиционный месячник чистоты. Представители мэрии съездили в Чкаловской район и проверили, как проходит уборка улиц, сообщает официальный портал города сегодня, 5 апреля.
Кто вошел в инспекцию
В инспектировании улично-дорожной сети района приняли участие депутат Гордумы Дмитрий Сергин, председатель Комитета благоустройства Тамара Благодаткова, руководители района, дорожно-эксплуатационного управления, службы заказчика.
Что смотрела комиссия
Обращали внимание на рыхление снежных куч на газонах, уборке лотковой части ряда улиц, а также полной очистке тротуаров от наледи. Решили, что нужно уделить внимание состоянию дождеприемных колодцев и решеток ливневой канализаций, чтобы обеспечить пропуск талых вод.
Также обсудили размещение остановочного комплекса для жителей и прихожан храма на улице Походной. В сторону улицы Олега Кошевого остановка расположена прямо напротив церкви, а в обратном направлении пассажирам приходится преодолеть более полукилометра до улицы Щербакова.
- С 1 апреля в Екатеринбурге стартовал традиционный месячник чистоты.
- Общегородской день чистоты в Екатеринбурге назначен на 29 апреля.
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