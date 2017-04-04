«Остановку передвинуть к церкви и почистить ливневку»: представители мэрии отправились с проверкой в Чкаловский район

Проверка коснулась не только центра, но и окраин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

С 1 апреля в Екатеринбурге стартовал традиционный месячник чистоты. Представители мэрии съездили в Чкаловской район и проверили, как проходит уборка улиц, сообщает официальный портал города сегодня, 5 апреля.

Кто вошел в инспекцию

В инспектировании улично-дорожной сети района приняли участие депутат Гордумы Дмитрий Сергин, председатель Комитета благоустройства Тамара Благодаткова, руководители района, дорожно-эксплуатационного управления, службы заказчика.

Что смотрела комиссия

Обращали внимание на рыхление снежных куч на газонах, уборке лотковой части ряда улиц, а также полной очистке тротуаров от наледи. Решили, что нужно уделить внимание состоянию дождеприемных колодцев и решеток ливневой канализаций, чтобы обеспечить пропуск талых вод.

Также обсудили размещение остановочного комплекса для жителей и прихожан храма на улице Походной. В сторону улицы Олега Кошевого остановка расположена прямо напротив церкви, а в обратном направлении пассажирам приходится преодолеть более полукилометра до улицы Щербакова.

С 1 апреля в Екатеринбурге стартовал традиционный месячник чистоты.

Общегородской день чистоты в Екатеринбурге назначен на 29 апреля.

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