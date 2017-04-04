Семейные россияне собираются поехать на майские праздники в Екатеринбург

Средняя стоимость забронированных номеров в отелях составляет 3 тысячи рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Самые популярные направления для путешествий на майские праздники с детьми определил сервис поиска отелей RoomGuru. Рейтинг составляли по данным забронированных отелей в период с 29 апреля по 10 мая.

В десятку самых популярных городов для семейного отдыха попал Екатеринбург. Уральская столица оказалась на девятом месте. Также в этом рейтинге оказались Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Анапа, Калининград, Вологда, Кострома и Великий Новгород.

Средняя стоимость номеров, забронированных на этот период в Екатеринбурге, составляет 3 тысячи рублей в сутки. В среднем туристы бронируют их на 2,5 суток.