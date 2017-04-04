«Доехать можно было, но дорогой ценой»: погода помешала уральским экстремалам достичь Северного Ледовитого океана

Из-за сильного потепления снегоходчики завершили экспедицию на две недели раньше запланированного срока.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Опасения насчет того, что плюсовая температура помешает провести полноценное исследовательское путешествие до берега Карского моря, бассейна Северного Ледовитого океана, появились у снегоходчиков еще на старте. Однако, уповая на то, что им удастся обогнать наступающее потепление, туристы-экстремалы 19 февраля отправились в путь.

Поначалу всё шло по плану. Экспедиция в составе девяти человек проходила в сутки до 280 километров. За первые три недели успешно добралась до горы Конжаковский камень, перевалила главный Уральский хребет, преодолела Перевал Дятлова и достигла геологического памятника Мальпупунер.

– Свердловская область отлично подготовлена для туризма. Здесь масса достопримечательностей. Монастырь в Качканаре, Павдинский камень, о котором никто не знает. Павда – это населённый пункт, который стоит на историческом Бабиновском тракте. Когда говоришь: «Я поехал в Павду», обычно переспрашивают: «В Тавду?». Далее следует наш Эльбрус – Конжак, затем Ольвинский камень, Главный уральский хребет, природный заповедник Денежкин камень, – рассказывает руководитель экспедиции Константин Кузнецов.

Дальше по маршруту экспедиции места тоже были живописные, но они дикие и труднопроходимые. При подходе на Приполярный Урал, в районе Саранпауля (село в ХМАО – прим.автора) у путешественников и начались проблемы. Из-за плюсовой температуры снег начал таять – снегоходы отказывались по нему ехать.

Несколько драгоценных дней занял ремонт снегоходов. Из-за тяжелых условий эксплуатации и некачественного топлива все экспедиционные снегоходы по очереди периодически выходили из строя на всем протяжении пути.

Дополнительные трудности возникали из-за того, что снегоходы тащили тяжелые волокуши, груженые 300 килограммами бензина, провизии и инструментов. Ежедневный путь сократился до 40 километров.

– В районе горы Народная (наивысшая вершина Урала – прим.автора), выйдя на финишную прямую, мы созвонились с Воркутой. Узнали, что там до конца марта будет +6-7 градусов. На три дня брали выдержку, искали обходные пути. Пробовали пойти через горы, но там не было снега вообще! Мы ехали по камням! Доехать до Карского моря можно было, но слишком дорогой ценой. Как минимум, пришлось бы бросать технику в районе Воркуты, возвращаться без снегоходов, к чему никто не был готов. Снегоход – дорогая машина, некоторые участники шли к его приобретению несколько лет, – говорит Константин.

В этом году весна пришла на 17 календарных дней раньше. Если в 2016 зимники (дорога, эксплуатация которой возможна только при минусовой температуре – прим.автора) стояли до 7 апреля, то в 2017 их стали закрывать 15 марта.

Когда реки начали вскрываться, а зимники падать, путешественники приняли решение возвращаться. Экспедицию уральцы завершили 27 марта в Республике Коми, в районе поселка Инта. К этому времени снегоходчики в автономном режиме прошли 2800 километров из 3500.

– Экспедиция задачу выполнила. Мы собрали большой материал: где останавливаться, где заправляться, как эвакуироваться, с кем связываться в случае форс-мажоров, наладили отношения с местными органами власти, МЧС, снегоходчиками и простыми жителями. У нас не было спортивной цели доехать до океана. Проект направлен на то, чтобы создать постоянно действующую снегоходную дорогу. Если учесть, что делается это усилиями энтузиастов, которые за счет своего времени и средств пробивают идею, то я доволен результатами, – резюмирует Константин Кузнецов.