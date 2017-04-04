В Екатеринбурге открылись пункты для приема использованных батареек

Принести старые батарейки можно в пункты на улицах Пушкина и Альпинистов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

В Екатеринбурге на улицах Пушкина и Альпинистов начали работать пункты приема использованных батареек, сообщили в администрации города 4 апреля.

Батарейки содержат тяжелые металлы

В комитете по экологии и природопользованию Екатеринбурга отметили, что чаще всего горожане выбрасывают батарейки в мусорку, не задумываясь о последствиях для окружающей среды. Если полигоны для отходов, на которые попадают батарейки, не имеют защиты от вредных примесей и тяжелых металлов, то вредные вещества, содержащиеся в батарейках, попадают в грунтовые воды.

Одна батарейка загрязняет 20 квадратных метров

Между тем одна пальчиковая батарейка способна загрязнить тяжелыми металлами 20 квадратных метров - в лесах на этой площади растут два дерева, живут два крота, один еж и несколько тысяч дождевых червей. Батарейки содержат ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк - эти металлы способны накапливаться в организме животных и человека, нанося существенный ущерб.

Поэтому использованные батарейки следует собирать и отдавать на утилизацию. В Екатеринбурге сделать это можно в пунктах на улице Пушкина, 9а, офис 2010, и на улице Альпинистов, 57а.

Куда сдать старые вещи в Екатеринбурге, читайте здесь.

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