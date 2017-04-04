В Екатеринбурге прокуратура проверяет Горный университет

По некоторым данным, проверка связана с декларацией о доходах ректора.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017
В Екатеринбурге сотрудники прокуратуры проверяют Уральский государственный горный университет, сообщает Ura.ru 5 апреля.
В прокуратуре комментариев по поводу причин проверки не дают, однако, по некоторым данным, ведомство организовало проверку в связи с декларацией о доходах ректора университета Николая Косарева. Общественник Максим Румянцев подал заявление с просьбой проверить несоответствия в декларации о доходах Косарева.
Ранее сообщалось, что Косарев может досрочно уйти с должности ректора вуза, которую занимает 15 лет. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева направила в правительство Свердловской области письмо с просьбой предложить кандидатов на пост ректора УГГУ «в связи с необходимостью досрочного отстранения ректора».
- В университете сообщают, что проверка проводится из-за возможных нарушений бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе.
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